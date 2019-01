Ismael Serrano, a una política en Twitter: "Menciona a los Verdaderos Creyentes para que me metan cañan"

El músico Ismael Serrano ha mantenido una discusión a través de Twitter con la política Beatriz Talegón después de que ésta defendiese la supuesta eficacia de la homeopatia pese a las evidencias científicas que hay en su contra.

Talegón rescató un tuit de Ismael Serrano en el que afirmaba que la ciencia ha demostrado la ineficacia de la homeopatia. "No es sólo que no lo pueda demostrar, es que no funciona. Poner nuestra salud en manos de la ciencia ha salvado muchas vidas", decía el mensaje.

"Cuando una médico que además es experta en homeopatía te tiene que poner en tu lugar. Es curioso que los bulos sobre la homeopatía se los traguen algunos que critican el "agua con azúcar". Lean a Monika, lean a mas médicos", respondió Talegón.

Cuando una médico que además es experta en homeopatía te tiene que poner en tu lugar. Es curioso que los bulos sobre la homeopatía se los traguen algunos que critican el "agua con azúcar". Lean a Monika, lean a mas médicos @queeshomeopatia @hablahomeopatia @CienciaHomeo pic.twitter.com/PH4JjHvAP3 — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 27 de enero de 2019

Ismael Serrano vio el mensaje de Talegón y no tardó en responder: "Ponerme en mi lugar... Y ni si quiera me menciona. Pero sí menciona a los Verdaderos Creyentes para que metan cañan. En fin... supongo que yo me lo busco. En cualquier caso, sí: que los que defienden las pseudociencias discrepen conmigo me pone en mi lugar. En uno bueno".

En otros mensajes, el músico subrayó que "por desgracia" ha tenido que estar en hospitales durante largas temporadas y ha sido testigo de cómo "desde la práctica de ciertas 'terapias alternativas' (pseudociencias) se han intentado aprovechar de gente desesperada".

Y ni si quiera me menciona. Pero sí menciona a los Verdaderos Creyentes para que metan cañan. En fin... supongo que yo me lo busco. En cualquier caso, sí: que los que defienden las pseudociencias discrepen conmigo me pone en mi lugar. En uno bueno. 🤷🏻‍♂️ https://t.co/jVEiqyAzij — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) 28 de enero de 2019

Por desgracia me ha tocado estar en hospitales largas temporadas. Y he sido testigo de como desde la práctica de ciertas "terapias alternativas" (pseudociencias) se han intentado aprovechar de gente desesperada. — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) 28 de enero de 2019

Por suerte la sanidad pública y sus excelentes profesionales siempre han estado ahí. No solamente pata curar nuestros cuerpos. También de alguna manera, permítanme la cursilería, también nuestras almas, atendiendo a nuestras inquietudes, dando respuestas. — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) 28 de enero de 2019

"Por suerte la sanidad pública y sus excelentes profesionales siempre han estado ahí. No solamente pata curar nuestros cuerpos. También de alguna manera, permítanme la cursilería, también nuestras almas, atendiendo a nuestras inquietudes, dando respuestas", zanjó Serrano.

Tras esos mensajes, la propia Talegón replicó: "Ismael: quien te ha dado caña de la gente que defiende el uso de homeopatía? La diferencia es que los que apoyan tu postura en la mayoría de los casos insultan. Y yo he apelado a médicos homeópatas para que te den datos. Con respeto y además cariño hacia ti".