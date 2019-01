Natalia de Molina. Susi Sánchez. Luis Zahera. Rosy Rodríguez. Carolina Yuste. Gloria Ramos. Moreno Borja. Zaira Romero. Y Eva Llorach.

Los nueve actores, candidatos al Goya en la próxima edición de los premios del cine español, protagonizan el especial sobre la gala de la revista Harper's Bazaar, que otro año más (y tras la polémica con Itziar Castro en 2018) vuelve a desnudar a los rostros más actuales del cine español.

El reportaje Los nominados a los premios Goya, al desnudo recoge la opinión de ocho de ellos sobre lo que supone desnudarse ante las cámaras. Natalia de Molina, que ganó el Goya a Mejor actriz revelación por Vivir es fácil con los ojos cerrados (2014) y a Mejor actriz protagonista con Techo y comida (2018), y que opta al galardón a Mejor actriz de reparto por Quién te cantará, es la primera en hablar.

"[En las escenas de desnudos] la gente es superrespetuosa y te das cuenta de que es una tontería", asegura la intérprete, para la que lo incómodo es el tipo de escena ("normalmente de sexo"). "Realmente el desnudo en sí es bellísimo. Y una mujer desnuda, más bella todavía", añade.

🔖 Made by my mom. February'19 @harpersbazaares 726 Likes, 14 Comments - Natalia de Molina (@nataliademolina) on Instagram: "🔖 Made by my mom. February'19 @harpersbazaares"

Si para De Molina el desnudo es bello y no es incómodo, otros de los protagonista del vídeo del reportaje de Harper's Bazaar no opinan lo mismo.

— Susi Sánchez (La enfermedad del domingo): "Bárbara [Lennie] me preguntaba si no pasaba vergüenza con eso. Muchísimo, la verdad, me pongo contrafóbica".

— Luiz Zahera (El Reino): "Millones de veces desnudan a las mujeres innecesariamente, ¿no? Pero en nuestro caso... Ojalá hubiera más desnudos masculinos".

— Rosy Rodríguez (Carmen y Lola): "Es algo muy bonito y muy romántico, a mí me gusta verlo, pero para mí no. Puedo enseñar los hombros, las piernas, pero tanto... Yo valoro la gente atrevida pero yo no soy tanto. Me lo tendría que pensar".

— Carolina Yuste (Carmen y Lola): "Delante de una cámara y delante de un público es un hecho artístico y si se hace con amor no tiene por qué haber ningún tipo de problema. El problema está en el que lo ve y no en el que lo hace".

— Moreno Borja (Carmen y Lola): "Si me tocara y tuviera que hacerlo, creo que lo más bonito en esta vida es la contrariedad".

— Zaira Romero (Carmen y Lola): "El desnudo es algo muy personal, es algo muy íntimo, es algo que respeto pero que no comparto. Yo no sería capaz".

— Eva Llorach (Quién te cantará): "Me preparé mucho físicamente... No sé si a los actores les pasa igual, pero las actrices tenemos una especie de autoexigencia con el cuerpo que mostramos. Entonces me prepararé muchísimo físicamente para la escena pero realmente en esa toma lo importante no era el desnudo sino todo lo que pasaba".