El cabreo de Rafa Nadal ante las últimas noticias: "Ya me ha molestado bastante"

Rafa Nadal está mosqueado con la prensa del corazón por las últimas informaciones sobre su vida privada, según ha recogido El Diario de Mallorca. El tenista, número dos del mundo, se casará en Mallorca el próximo otoño con su novia desde hace catorce años, Francisca Perelló, según publicó este miércoles la revista ¡Hola!.

El mejor tenista español de la historia contraerá matrimonio en su tierra y la de su prometida después del verano. Los novios se habrían comprometido el pasado mes de mayo durante una estancia en Roma y han mantenido hasta ahora en secreto su decisión y la fecha del enlace, que ¡Hola! definió como "la boda del año".

Que los medios se enterasen del futuro enlace no ha gustado al tenista, que ha cargado contra los medios que le preguntaban por la boda en la puerta de su casa: "No voy a contar nada, ya me ha molestado bastante que saliera en prensa".

"Nunca informo de nada de esto, no voy a hacerlo ahora", señaló. "Quieres preguntarme sobre la boda, ¿verdad? Entiendo que hagáis vuestro trabajo, pero no voy a decir nada", afirmó sonriendo según el citado medio.