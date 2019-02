El HuffPost Jesús María Pascual, presentando los deportes en 'Informativos Telecinco'.

Jesús María Pascual, presentador de deportes en Informativos Telecinco desde hace 22 años, ha comunicado a través de su cuenta de Twitter que Mediaset le ha despedido.

"Hoy precisamente se cumplen 22 años desde que empecé a trabajar en Mediaset (entonces era solo Tele5). Ayer Mediaset me comunicó que no cuenta más conmigo", anunció este viernes el presentador en un hilo de varios tuits.

"No voy a negar que ha sido un palo muy duro, pero no hay más remedio que seguir hacia adelante", ha admitido.

Para los seguidores del presentador, la noticia ha caído como un jarro de agua fría y muchos han lamentado dejar de verlo en la pantalla. "He crecido viéndote en los informativos y eres un referente. No te van a faltar oportunidades. Mucho ánimo", le ha escrito uno de sus seguidores en la red social.

Aquí puedes ver su explicación completa:

Hace tiempo que no escribo nada por aquí y reaparezco para contaros algo nada agradable. Hoy precisamente se cumplen 22 años desde que empecé a trabajar en Mediaset (entonces era solo Tele5). Ayer Mediaset me comunicó que no cuenta más conmigo. No voy a negar que ha sido...