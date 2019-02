Este domingo más de 100 millones de televisores de EEUU se encienden durante horas para disfrutar de la final de la liga de fútbol americano, la Super Bowl. Un día en el que se pagan cinco millones de dólares por 30 segundos de televisión.

En el mayor evento deportivo del año, las marcas están dispuestas a pagar millones de euros por un puñado de segundos que intenten captar la atención de los televidentes.

Este año han marcado récord, pues la cadena anfitriona, la CBS, cobrará 5,3 millones de dólares por 30 segundos de anuncio publicitario. Un segundo sale a unos 175.000 dólares en este mercado.

Y estos son los mejores anuncios que se han emitido durante la cita: celebrities, famosos, teasers de las películas y series más esperadas...

Toy Story 4: lo bueno, si breve...

Michael Bublé no sabe pronunciar bubly

Llega Vengadores: Endgame

"Some people move on. But not us." Watch the brand new Marvel Studios' #AvengersEndgame spot that aired during the Big Game. See the film in theaters April 26. pic.twitter.com/ruu7A7MnEk — The Avengers (@Avengers) 3 de febrero de 2019

Los Backstreet Boys protagonizan el anuncio de Doritos

Serena Williams tiene un potente mensaje para las mujeres

Bud Light tira de Juego de Tronos contra sus rivales

Tercera temporada de El cuento de la criada

Carrie Bradshaw (Sexo en Nueva York) y El Nota (El Gran Lebowsky) se toman una cerveza

Harrison Ford y su perro le guiñan el ojo a Amazon

La Capitana Marvel está lista

HIGHER. FURTHER. FASTER. Watch the brand-new #CaptainMarvel spot that aired during the big game. See it in theaters March 8. Get tickets now: https://t.co/5ULr8WMKAX pic.twitter.com/NmwBaGKIks — Marvel Studios (@MarvelStudios) 3 de febrero de 2019

Christina Applegate quiere que comas unos M&M's

Budweiser mira al pasado y al futuro en su anuncio de la Super Bowl

¡Vuelve la mítica serie de La dimensión desconocida! Con el director de Déjame salir

Steve Carell y Cardi B protagonizan el anuncio de Pepsi

Sarah Michelle Gellar tiene un problema facial y Olay, la solución

Ridley Scott da bombo a las aerolíneas turcas