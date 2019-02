Ana Guerra, sobre Amaia en los Goya: "A mí sus pelos me encantan"

Dos días después de que Campeones se llevase el Goya a Mejor película en los premios del cine español, la ceremonia sigue acaparando titulares. El discurso de Jesús Vidal, la actuación de Rosalía y la reflexión posterior de Los Chunguitos, el chiste de Màxim Huerta y la presencia de Amaia Romero son algunos de los temas que más atraen en los medios.

De esta última ha hablado Ana Guerra en su cuarta visita al programa de Dani Mateo en Los 40. La triunfita acudió a hablar de su disco Reflexión y terminó reflexionando sobre los temas absurdos de la semana, incluidos los comentarios que se leyeron en Twitter después de que su excompañera posase con las axilas sin depilar en la alfombra roja del auditorio Fibes de Sevilla.

"A mí los pelos de Amaia me encantan", fueron las palabras de Guerra para restar importancia a los comentarios de algunos seguidores de la gala que dijeron que la de Pamplona es feminista a medias por llevar las piernas depiladas y las axilas no. "Era mucho más guay la noticia de cómo paró Amaia los Goya o la foto de Amaia mirando el Goya, parece que se van a hablar en cualquier momento", reflexionó.

huffingtonpost Amaia Romero, en la alfombra roja de los Goya 2019.

El posado de Amaia en los Goya no es novedoso. Si echamos la vista atrás encontramos otros actos a los que triunfita ya había acudido sin depilar, incluso el día que se proclamó ganadora de OT actuó también con vello en las axilas. Dentro de la Academia había dejado claro desde el principio su opinión sobre este tema. "No me voy a depilar las piernas, porque las mujeres también tenemos pelo", le dijo en una conversación a su amiga y compañera Aitana.