Los Cosmo Awards 2018 reunieron a cuatro triunfitas de OT 2017: Aitana, Amaia, Ana Guerra y Miriam, que recibieron el premio Girl Gang. Pero lo llamativo no fue precisamente la reunión, sino que Amaia decidió hacer una reivindicación feminista, impensable para muchos en una alfombra roja: apareció sin depilar.

La ganadora del talent de TVE lució un vestido estilo camisero midi de raso rojo, que dejaba ver sus pelos de las piernas. El detalle ha sido muy comentado por sus seguidores que han compartido imágenes de la aparición de la navarra en Twitter y han aplaudido esta reivindicación feminista.

Me dais mucha pereza cuando decís que no deberíamos adular a Amaia por hacer lo que le sale del coño, que es ir sin depilar. Por desgracia seguimos en el periodo de VISIBILIZACIÓN. Sí que hace falta.

Algunas usuarias incluso han defendido que los distintos alegatos y gestos de Amaia en contra de la depilación les han ayudado a sentirse mejor con su cuerpo, y cómo no, con sus pelos.

pero aunque debe ser algo normal, a mi amaia, y es así, me ha ayudado a no sentirme mal con respecto a no depilarme, que lo hago (pero cada vez menos porque me destrozo las piernas) pero, personalmente, a mi amaia me ha ayudado mucho con el tema de verlo algo normal