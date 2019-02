Pitbull es el responsable de que John Travolta ya no se ponga pelucas

John Travolta ya ha admitido que está calvo. El actor que dio vida a Danny Zuko en Grease lleva años cubriendo su calva con peluca, pero empezó 2019 mostrando su cabeza al natural. Pero no han sido los ríos de tinta sobre su cabello los que han motivado esto, sino la recomendación de un gran amigo de Travolta, el cantante de reguetón Pitbull.

"Fue todo idea de un buen amigo mío, Armando Pérez, Pitbull, él lleva toda la vida así [calvo]. Empezó a mandarme fotos en las que salía con pelo y luego una versión editada en la que aparecía calvo y me decía: 'Me gusta más así'. Así que terminé pensando: 'Pues quizá tenga razón", contó a la revista Extra.

El intérprete confesó a esta publicación que está más cómodo desde el cambio de look, pero que se ha sorprendido por la repercusión que ha tenido. "Lo cierto es que mi vida es ahora más sencilla y cómoda, pero lo que más gracia me ha hecho han sido las reacciones al cambio. No sé, me siento como Zoolander, que de repente empieza a inspirar titulares de prensa. Creo que la última vez que protagonicé una noticia fue cuando pronuncié mal un nombre en los Óscar", bromeó.