Guía inclusiva para funcionarios: "criatura" (en vez de niño) y "ser humano" (mejor que hombre)

El Gobierno de Aragón ha difundido entre sus empleados públicos un manual de estilo para que utilicen un lenguaje inclusivo en sus documentos públicos y en sus textos internos, según adelanta el periódico El Heraldo. El objetivo es que los funcionarios usen expresiones "con perspectiva de género" huyendo, por ejemplo de la aplicación del masculino como genérico para hombres y mujeres.

"La criatura" mejor que "el niño": una guía de del Gobierno de #Aragón para promover el lenguaje inclusivo https://t.co/vOXZ83ZGnK — Heraldo de Aragón (@heraldoes) 6 de febrero de 2019

De hecho, se recomienda que no se utilice la palabra "hombre", "que en el español actual ha evolucionado clara y rápidamente hacia un sustantivo heterónimo, sinónimo de varón en contrates con mujer y que, a diferencia del pasado, ya no tiene un sentido predominantemente inclusivo y abarcador de mujeres y varones".

Las alternativas para englobar a los dos sexos son: seres humanos, personas, humanidad, género humano, especie humana o incluso mujeres y varones.

También se prefiere la palabra "criatura" antes que "niño", porque se considera que no es excluyente.

Se recomienda, además, que en los discursos y en los textos oficiales se hagan desdoblamientos del tipo "los empleados y las empleadas y que se alternen el orden de las formas masculinas y femeninas sin darle prioridad a ninguna de ellas.

En la guía del Ejecutivo aragonés se insiste en que no se trata de imponer, ya que "en ningún caso se obliga a los funcionarios a emplear unas palabras u otras, se trata únicamente de sugerir expresiones y términos desprovistos de tintes machistas. No se va a penalizar, ni mucho menos, a quien no siga estas pautas a la hora de elaborar documentos".

