"Muy peligroso": la respuesta de Rusia a Macron y su nueva alusión a enviar tropas a Ucrania

Rusia ha calificado este viernes de peligrosa la "escalada verbal" de París y Londres sobre el conflicto en Ucrania y advirtió de que esta puede suponer una amenaza para toda la arquitectura de la seguridad europea.

"Vemos una escalada verbal por parte de representantes oficiales. Esto lo vemos tanto a nivel de jefes de Estado, cuando se trata de Francia, como a un nivel más experto, cuando se trata de Gran Bretaña", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov aludió específicamente a las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania y las del jefe de la diplomacia del Reino Unido, David Cameron, acerca las tropas ucranianas tiene derecho a emplear armas británicas para atacar el territorio de Rusia.

"Es una declaración muy importante y muy peligrosa", dijo el portavoz sobre las palabras de Macron y añadió: "Francia, en la persona de su jefe Estado, continúan hablando de la posibilidad de su involucramiento directo, en el terreno, en el conflicto en torno a Ucrania. Es una tendencia muy peligrosa".

Agregó que Moscú ve una "abierta escalada de tensión en torno al conflicto en Ucrania que potencialmente puede suponer un peligro para la seguridad europea, para toda la arquitectura de la seguridad europea".

"Seguimos esto atentamente. Continuamos y continuaremos nuestra operación militar especial (en Ucrania) hasta alcanzar todos los objetivos fijados", puntualizó.

Macron ya planteó en febrero la posibilidad de enviar tropas y el jueves, en una entrevista a The Economist, volvió a dejar claro que todas las opciones están sobre la mesa. "No descarto nada porque nos enfrentamos a alguien que no descarta nada", alegó, en una alusión velada al presidente ruso, Vladimir Putin.

"Si los rusos rompen las líneas del frente, si hay una petición ucraniana (...) tendríamos que plantearnos legítimamente la pregunta", ha expuesto Macron, que ha exhortado a sus aliados a abrir también el debate y a no cerrar ninguna puerta, ya que considera que las dudas minan la credibilidad del conjunto.