Genera un intensísimo debate sobre cómo es una tortilla de patatas: dos fotos y el lío está servido

La tortilla de patatas es ese clásico español que nunca deja ni de levantar pasiones, ni de generar debates, y es que esta comida tan típica en todo el país tiene maneras diferentes de cocinarse en cada casa, algo que hace que sea difícil ponerse de acuerdo con la receta modelo.

Por si el eterno debate "¿con cebolla o sin cebolla?" fuera insuficiente, otro de los clásicos desencuentros a la hora de elaborar este preciado manjar es si la tortilla de patatas debe comerse totalmente cuajada o un poco líquida.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Para acalorar más todavía esta polémica, el tuitero Jainko Barik (@Jainko_Barik) ha subido a su cuenta de la red social X dos fotografías con los dos tipos distintos de tortilla, y ha apuntado: "No os enfadéis cuando alguien diga 'tortilla española' en lugar de tortilla de patata. En realidad son cosas distintas".

Para explicar su punto de vista, el usuario de la red social ha matizado que, según su criterio, la primera fotografía, que es de una tortilla de patatas poco hecha, es lo que él considera "una deliciosa totilla de patatas".

Por otro lado, la imagen de la derecha, donde se ve una tortilla de patatas totalmente cuajada, ha comentado que responde al nombre de "tortilla española", a la que ha calificado de "reputísima mierda".

Finalmente, el tuitero ha acabado su reflexión con un "fin del debate", pero como no podía ser de otra manera, la discusión en X no ha hecho más que empezar, con múltiples usuarios citando y comentando el tuit, que acumula ya más de 7.400 me gusta.

"El daño que han hecho los cocineros con estrella Michelin a la tortilla es irreparable. Si se come con cuchara no es tortilla de patata, es otra cosa" o "Obviamente lo de la derecha es un atentado a la gastronomía y lo de la izquierda es la única forma válida", han comentado algunos de los defensores de la tortilla cuajada.

Sin embargo, algunos otros tuiteros le han dado la razón al creador de contenido, e incluso han aportado algún consejo: "No os la comáis como en la izquierda si no queréis acabar en el váter por tres días".

Ha habido espacio hasta para la reflexión territorial, con algún usuario que ha explicado que la elaboración depende de la latitud del país en la que te encuentres: "En Euskadi o Galicia no te la cocinan, en España (Andalucía) te ponen un ladrillo".

Aunque, por suerte, todavía quedan tuiteros que abogan por poner un poco de calma en estos temas tan incendiarios, abogando por el equilibro y el término medio: "Coño, un intermedio por favor. La de la izquierda es untable y lo de la derecha se usa para construir casas".