La nostalgia ha invadido a todos los actores de The Big Bang Theory (Neox) ahora que la serie se acaba, especialmente a Kaley Cuoco, que lleva expresando su tristeza por el final de la ficción mucho tiempo. La actriz que da vida a Penny se niega a desvincularse por completo, y tiene un truco para ello: se ha llevado un objeto del rodaje.

La intérprete se ha separado del equipo con el que lleva trabajando doce años —y con el que se reunió recientemente en el programa de Ellen DeGeneres, en el que protagonizaron una surrealista escena—, pero conserva el póster de los robots en el ring, el que aparece en la puerta del apartamento de Leonard y Sheldon.

Kaley Cuoco Reveals the Item She's Going to Keep from The Big Bang Theory Set https://t.co/PYxrjjtzQJ