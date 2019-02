La pullita de Emma García a Makoke en 'Viva la vida'

Makoke, colaboradora habitual de Viva la vida (Telecinco), ha participado este sábado en una tertulia en la que se ha hablado sobre la vida sentimental de su exmarido Kiko Matamoros.

Una cosa ha llevado a la otra y los colaboradores han terminado hablando sobre la supuesta relación de Makoke con Julio Iglesias. La presentadora, Emma García, ha advertido de que el cantante había negado su vínculo con la colaboradora: "Julio Iglesias, según [el periodista] Saúl Ortiz, dice que se ha enterado de lo que se estaba diciendo sobre esta historia vuestra y que ha preguntado: '¿Quién es esta chica?".

Ante las dudas, García ha preguntado a la colaboradora si tenía alguna prueba de la relación y Makoke ha evitado responder a todo: "Yo no tengo ningún interés en que me crean. No voy a sacar pruebas, que me da igual. Yo no lo he hecho público y me da exactamente igual que me crean o que no me crean [...] De verdad, que yo no quiero saber nada de esta historia".

Ante las negativas para responder de la colaboradora, la presentadora se ha puesto seria y le soltado una pullita: "Pero a ver Makoke, no me hagas lo de siempre, que luego aquí no lo cuentas y luego lo haces en Sálvame. No... que luego me enfado mucho".

Con algún remilgo, la colaboradora ha asegurado que sí que tiene pruebas de la relación, pero que igualmente no las iba a sacar.