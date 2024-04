Daniel Sancho lamenta el fallecimiento, pero no pide perdón a la familia Arrieta en su primer día de declaración

Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, afronta las últimas jornadas del juicio que comenzó el pasado 9 de abril. Este martes, tras varias jornadas aplazado por las altas temperaturas que se alcanzaban en el Tribunal Provincial de Samui, se reanudaba el proceso con una de las sesiones más importantes: la declaración del acusado.

El hijo de Rodolfo Sancho ha afrontado así casi cuatro horas de interrogatorio —concluyó a las 17.30 hora local— realizado por su abogado, que se ha desarrollado en inglés y español, con la ayuda de intérpretes.

En su declaración, según ha podido trascender del juicio que se celebra a puerta cerrada, Sancho ha ratificado el relato anterior en el que admitía haber tenido una violenta discusión con el médico colombiano y en un momento le golpeó fuertemente, se cayó y se golpeó con el lavabo. Al comprobar que estaba muerto, entró en estado de shock y procedió a descuartizar su cuerpo.

Su abogado, Apirchat Srinual, también le ha preguntado por los motivos por los qué no acudió antes a la policía y, según la enviada de Telecinco en el programa Vamos a ver, ha argumentado el estado de confusión en el que estaba sumido para no hacerlo. La reportera también ha confirmado que durante la declaración, Sancho ha lamentado el fallecimiento de Edwin Arrieta pero no ha pedido perdón a la familia.

Rodolfo Sancho, sonriente y satisfecho

A la salida del tribunal, los periodistas se han acercado hasta los padres del acusado, Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, que han estado presentes durante la sesión en busca de sus primeras impresiones.

Siguiendo su línea habitual, la madre no ha hecho ninguna declaración. El padre, por su parte, sí que ha asegurado sentirse "totalmente satisfecho" con la declaración de su hijo, pero no ha añadido más detalles.

Las previsiones eran que el actor también declarase como testigo de la defensa en el juicio. Al final, como ha explicado su abogado Marcos García Montes, ha renunciado a ello porque "no iba a aportar ningún dato relevante al no haber estado en el momento de los hechos" y han preferido que estuviese en la sala arropando a su hijo, algo que no podría haber hecho de haber declarado.

La primera fotografía de Daniel Sancho

Daniel Sancho a su llegada al juzgado este martes. GTRES

Como en cada cita, Sancho ha sido trasladado a la corte desde la cercana cárcel de Samui, donde se encuentra en prisión provisional desde el 7 de agosto, y la gran novedad es que el furgón en el que iba no llevaba los cristales tintados. Algunos periodistas han podido así captar la primera imagen de Sancho en estos meses al que se ha podido ver visiblemente más delgado y con el pelo rapado.

Mañana miércoles 1 de mayo se reanudará el juicio y será el el turno de las preguntas del fiscal, Jeerawat Sawatdichai. Este ya adelantó a EFE que tenía "muchas preguntas que hacer a Daniel", y que no sabía si la declaración podría extenderse un día más.