La agresividad y los comportamientos machistas siguen siendo tendencia en GH Dúo (Telecinco). Después de la expulsión de Julio Ruz la semana pasada por acosar repetidamente a Mª Jesús y el gesto machista de Antonio Tejado con esta misma concursante, el último en protagonizar un episodio vergonzoso dentro de la casa ha sido Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja discutió este domingo por la noche con Ylenia por las labores dentro de la casa, el debate fue encendiéndose y subiendo de tono hasta que Rivera perdió los papeles y tiró un plato al suelo.

Ylenia le había acusado de no cocinar para todos y no cumplir su tarea, además de desperdiciar comida. A lo que Rivera respondió echándole en cara que ella no fregaba y que se bebía hasta el vino de cocinar. "¿Tienes algún problema?", le preguntó Rivera. "Pocos", respondió Ylenia. "No, tú tienes muchos", añadió con segundas el hijo de Isabel Pantoja, que cada vez subía más el tono. Puedes ver el vídeo del momento aquí.

"Tú también tienes muchos problemas, lo que pasa que yo no los cuento para dar pena", le soltó la valenciana haciendo referencia a cuando Rivera confesó su adicción a las drogas. Esa fue la chispa que acabó de encender al sevillano. "Por ahí no, eh, Ylenia", le dijeron Rivera y su mujer, Irene Rosales. Pero el DJ no se quedó ahí: se levantó, lanzó un plato al suelo y se encaró violentamente con la exconcursante de Gandía Shore (MTV).

Rosales continuó increpando a Ylenia mientras el resto de concursantes agarraba a Rivera. "Mira qué violento y qué ridículo eres", le acusó la valenciana. "Porque tú provocas, lo que has hecho es de rastrera", respondió Rosales.

La bochornosa actitud de Rivera ha indignado a los espectadores del programa de Telecinco, que han tachado el comportamiento de "intolerable" y han pedido en Twitter que se tome una medida disciplinaria igual que se hizo con Julio Ruz.

Si lo hace cualquier otro concursante esto no habría pasado de puntillas.....luego decis que no hay diferencias con los pantojos no??? 1 min le dedicaron, con otros estaríais todo el concurso dándole o lo habrían nominado disciplinariamente

Las provocaciones pueden gustar más o menos y podemos estar más o menos de acuerdo con los argumentos de Ylenia. Pero la actitud de Kiko Rivera es agresiva. Reventar un plato contra el suelo cerca de compañeros es peligroso. Y debería ser intolerable y sancionable. #GHDúoDBT5 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) 10 de febrero de 2019

Si otro hubiese hecho esto, ya estaría en la calle. Da vergüenza ver que alguien haga esto y no reciba ni un mínimo castigo. #GHDUODBT5

Si hubiese tirado Ylenia el plato estaría en plató y ya estarían todos los machistas insultándola. #GHDÚODBT5 — Aritz Saavedra (@AritzMaslany) 10 de febrero de 2019

Me parece ACOJONANTE que no expulsen a Kiko Rivera con ese comportamiento.



¿Que Ylenia y Kiko han estado al mismo nivel? Pues yo creo que no. El que ha tirado el plato como un histérico y un niñato rabioso ha sido él, no ella. #GHDÚODBT5 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) 10 de febrero de 2019

Realmente con lo que ha hecho Kiko, si no fuese Pantojo, ya estaría en la calle. Me parece una cosa demasiado heavy para que ni se le penalice, pero claro, sabe que en esa casa puede hacer lo que quiera que de ahí no le van a echar. #GHDUODBT5 — andrea 🦖🇹🇷 (@zaynreynolds) 10 de febrero de 2019

Lo de Julio era "conducta inaceptable", lanzar un plato y encararse que es? 🤔 #GHDÚODBT5pic.twitter.com/QZS7sAHGrT — X (@MRXTV) 10 de febrero de 2019

El plato le podía haber dado a alguien, si es otro lo expulsan. El primero que empieza a decirle a Ylenia que tiene un problema es Kiko, venga hombre. #GHDÚODBT5 — Astrid ⚡️ (@Astrid_Libre) 10 de febrero de 2019

El plato de Kiko es motivo de expulsión



Pero es Kiko Rivera#GHDÚODBT5 — El Discípulo 71'1% (@TransfugaVital) 10 de febrero de 2019