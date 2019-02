Alaska: "Me parece igual de mal que llamen a una niña gorda que el acoso sexual"

Apolíticos, excépticos, "hijos de Warhol", pero nunca antisistema y siempre haciendo lo que les da la gana. Así es como se definen a sí mismos Fangoria, el dúo de Nacho Canut y Alaska, aunque ambos coinciden en que hay un tercer elemento importante en el grupo: Mario Vaquerizo, actual pareja de Alaska y representante del conjunto. Fangoria visita este miércoles El Hormiguero (Antena 3) para presentar Extrapolaciones y dos preguntas, un discos de versiones de otros artistas.

Para sus seguidores y para ellos mismos queda lejos el tiempo de Kaka de Luxe, Alaska y Dinarama y Alaska y los Pegamoides, todos los nombres y estilos que adoptaron antes de 1989. Aseguran que 80 "no fueron tan revolucionarios". Hacemos un repaso a los cambios que ha habido dentro y fuera del grupo desde La Movida, así como a las polémicas que han acompañado a la banda y a su punto de vista de la política actual.

Pregunta obligatoria: Alaska, ¿cómo está Mario [Vaquerizo]? [El cantante contó el pasado mes de enero que sufría artritis crónica]

Alaska: Mejor, ya está haciendo la rehabilitación. Ahora toca recuperarse con rehabilitación o con pilates. Lo que tiene [artrosis] lo va a tener siempre. Como yo, que mis cosas las tengo para siempre y lo que tienes que hacer en estos casos es cuidarte.

Os estrenáis con un disco de versiones, ¿lo habéis hecho todo ya?

A: Nunca lo habíamos hecho como dúo, pero hay muchas cosas que no hemos hecho nunca y que podemos hacer en cualquier momento.

Nacho Canut: Eso es como preguntarle a un pintor que si ya ha pintado un jarrón con dos manzanas lo ha hecho ya.

Lleváis tantos años en el mundo de la música que empezasteis de una forma y ya vais por otro camino...

N: Es imposible no cambiar. Empezamos haciendo punk: yo tocaba el bajo y Alaska la guitarra, que ni siquiera cantaba. No se puede pretender que cerca de 50 años después sigamos tocando la guitarra. Yo toco instrumentos que ni siquiera me imaginaba que iba a tocar. Eso y que somos personas muy, muy inquietas. A los dos años de este grupo, ya teníamos otro distinto y hacíamos un estilo de música diferente. Aun siendo mayores cambiamos continuamente de opiniones. Nunca llega un momento en el que digas 'ya he llegado a esta edad y voy a dejar de hacer esto'. Mira Leonard Cohen, mira Raphael, mira los Rolling Stones.

A: Es algo de personalidad, si tú no dejas de tener influencias exteriores es difícil no cambiar.

Por llevar la contraria nos tildaron de antisistema, pero nunca hemos sido eso" Fangoria

Pero habéis sido un icono de la rebeldía y de incluso antisistemas en La Movida y eso también lo habéis cambiado.

Los dos: No, no, no. Antisistema no hemos sido nunca. De hecho, esa palabra ni existía.

A: Antisistema no, gracias. Éramos lo que no se podía definir: adolescentes en un momento de Transición de un país haciendo lo que les da la gana y sin politizarnos, y siempre hemos sido iguales.

N: Igual por llevar la contraria nos tildaron de eso, pero no porque lo hubiésemos dicho nosotros.

A: No creo que una canción como Bailando en el año 1982 fuese muy antisistema. Lo que hayan dicho otros, yo ya no puedo opinar.

N: Nunca hemos sido eso, hemos hecho lo que nos ha dado la gana.

A: En realidad, somos más antisistema que los que se definen de libro.

N: Claro, en el sentido que no creemos en ningún sistema político. Venimos del punk puro y duro. No había sistema y no había nada. Nadie nos podía decir que imitábamos algo, siempre hemos sido independientes y seguimos siéndolo.

¿Y tampoco os habéis politizado?

N: Yo me he politizado en el sentido de leer muchísimo de política: revistas, libros, ciencias políticas... En ese sentido, he leído muchísimo. Precisamente, no me parece que lo que sea ahora sea política, es un show bussines. No sé si es que la gente que veo que dice que lo es, es porque es la moda ahora o porque de verdad se lo cree. Es lo que nos ha llegado de EEUU: los activistas y demás. Ahora todo el mundo es activista. Precisamente porque he leído mucho, respeto todas las ideas políticas y soy muy independiente.

A: Yo digo lo contrario que Nacho: me cambió la vida Bowie, Warhol, Divine. No me ha cambiado la vida ningún político de ningún signo, ni me la va a cambiar nunca. Me toca vivir en una sociedad en la que trabajo y pago una serie de impuestos en función de si gobiernan unos u otros, pero eso no me cambia la vida en absoluto. Ni define quién soy yo.

N: Yo no pienso exactamente igual, porque lo que tú pagas [a Alaska] depende de quién gobierna.

Lo que no harías gratis, no lo hagas por dinero" Alaska

Bueno, de la Movida habéis pasado a hacer publicidad de bancos... Sí que hay cambio.

A: ¡Por favor! El primer single de Alaska y los Pegamoides fue "Quiero ser un bote de Colón para salir en televisión". Somos hijos de Warhol. Creo que hay alguien que no ha entendido eso. Para nosotros la publicidad es vida, no solamente porque creemos en el libre mercado sino porque es un arte. Tenía 17 años cuando cantaba eso. Y no era ironía, a lo mejor alguien pensó que sí. Con 20 años he hecho anuncios de licor.

N: Es un mundo que nos fascina, es algo que he dado siempre por hecho en la sociedad de consumo. He vivido muchos años en EEUU y allí es mucho más común. Y hoy en día todo el mundo hace publicidad, hasta Sabina.

A: Si alguien no lo quiere hacer me parece muy lógico.

N: Yo lo hacía gratis, en un blog de consumo y solo publicitaba lo que a mí me gustaba.

No es un "no puedo vivir de la música, hago anuncios".

A: No es eso. Si alguien piensa eso es que no ha entendido el concepto. Lo que no harías gratis, no lo hagas por dinero. Creo que la gente con Instagram y todos los influencers que hacen publicidad gratis lo tiene más asumido.

Pedro Sánchez me es indiferente" Alaska

"Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia me corroe, mi vida les agobia..." ¿Por qué será que todo el mundo odia a Pedro Sánchez?

N: Perdona, yo no. ¿Tanta gente le odia?

A: Hay personas que le odian, otros que le aman y a la inmensa mayoría les da igual. Me es indiferente, de verdad (se queja). Por la de cualquier persona. No voy a permitir que ellos marquen el dictado de lo que es mi vida.

¿Cómo veis el movimiento feminista?

N: No lo sé...

A: Creo que no hay que sacar las cosas de quicio porque se llegan a cosas que no tienen ningún sentido. Creo que lo que se debe transmitir es la idea de que si sufres cualquier tipo de acoso, hay que contarlo. No hay que callarlo porque seas famosa, ni gorda, ni flaca. Esa es la idea. Pero también los americanos son más exagerados, pero en EEUU la gente no es tan efusiva y se piensa a la mínima que te están acosando.

N: Ahora lo vemos así, pero llegará un momento que la cosa se normalizará y todo irá mejor.

A: Hablar las cosas siempre es importante, entonces si por lo menos queda que determinadas personas no se sientan subyugadas o calladas. Pero no solo te estoy hablando de acoso sexual. Me parece igual de mal que a una niña le llamen gorda o gafotas o a un niño maricón. El acoso sexual es un tipo de acoso y lo que hay que entender es que a la gente maleducada que acosa hay que señalarla y que se sepa quiénes son. Con unas leyes que le amparen, porque si los señalas y están en su casa no sirve para nada.

Carlos Pina

¿No creéis que haya más acoso hacia las mujeres?

A: ¿Y las mariconas? ¿Y las transexuales? No, no, perdona, pero no no quiero hacer victimismo. ¿Y las niñas gordas? Es que yo he sido niña gorda.

N: Siempre hay alguien que utiliza un poder para victimizar a otra persona. Por ejemplo, cuando eres niño y no te gusta jugar al fútbol. Como hombre homosexual, sí creo que las mujeres sufren más acoso.

A: Pues hijo, qué suerte estar siempre rodeada de maricones. Como tiene que ser.

N: Pero es un poquito heavy si te dedicas a ser abogada, o algo así. Es una cosa que se va a cambiar pero es así.

A: También es verdad que cuando viajamos fuera vemos que lejos de España hay muchísima más discriminación hacia la mujer.

"El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer" (Santiago Abascal, Vox) ¿Qué opináis de esta frase?

N: A ver, yo tengo marido. Así que eso no.

A: Si nos ponemos así, yo he estudiado Derecho Romano y hablamos de patriarca y del pater de familia. Como nos remontemos a Roma no acabamos nunca.

¿Y de vuestra polémica explicación de los desahucios?

N: Nosotros nunca hemos hablado de los desahucios. Estábamos explicando una canción que se llama Voluntad de resistir.

A: Como tú dices, tuvimos polémicas y titulares. Eso se convierte en tuits y no te puedes ofender porque parece que encima te estás defendiendo, y es mejor callarse.

Carlos Pina

¿Habéis tenido problemas de libertad de expresión?

N: Los normales de decir cosas, siempre que hablas de algo habrá a quien le parezca mal.

A: Lo normal cuando tienes un altavoz que te rebota lo que la gente piensa. Antes te llegaba una carta al año de una persona que te decía: "Me pareció mal que dijeras eso". No es un comentario inmediato a todo lo que tú has dicho. Por eso, hay gente que ha dejado de decir cosas.

N: Por esa regla de tres, solo opina el que grita y el que más incendia las redes. La gente sensata como nosotros, que no estamos definidos ni por un lado ni por el otro, no podemos hablar porque nos dan desde los dos lados. Solo tienen ya eco los que no se piensan las cosas. Yo si no sé de algo digo "no sé", "no tengo datos", la gente dice "es lo peor".

No tienen una cara visible, como os ha pasado a vosotros.

A: Bueno el que hace una entrevista, como en este caso tú con nosotros, tiene una cara visible y bien dura.

¿Os lleváis bien con las redes sociales?

N: Solo tenemos Instagram, pero sí, muy bien. He llegado a tener un blog en el que contaba todo lo que hacíamos, un programa de radio...

A: Esto pasa como cuando éramos pequeños con la televisión, que el debate de la progresía era "qué mala es la televisión". No es mala, es el uso que le des. Igual pasa con Internet y con las redes.

N: Mala es la gente que las usa para criticar.

Volviendo al terreno musical, ¿creéis que ahora mismo hay una revolución como en La Movida?

A: En esa época no hubo tanta revolución, es negar que en los 60 en España hubo un pop y un rock estupendo. Esa fue la verdadera revolución.

N: Estaban luchando contra algo verdaderamente agresivo contra ellos. A nosotros nadie nos decía qué no podíamos hacer, igual que ahora. Los yeyés eran los rebeldes. A nosotros, los de Fuerza Nueva nos llamaban maricones y rojos. Pero nunca nos han perseguido. Ahora se permite todo, no hay ya revolución. Lo único que puedes hacer es crear tu propia discográfica. Eso está muy bien.

A: Hay gente haciendo de todo en todas partes. Festivales minoritarios y mayoritarios... No hay nada que innovar.

Rosalía es una estrella como las de antes, como Lola Flores" Nacho Canut

¿Y de Rosalía qué pensáis?

A: Es una estrella, ¿cómo no te va a gustar? Eso de juntar el flamenco con sonidos urbanos es maravilloso. Mira a cámara como una estrella, se sube al escenario así... Tanto que a nosotros no nos gusta nada el flamenco y ella nos encanta.

N: Cuando subió a Colón con los guardaespaldas fue como Beyoncé. Es una estrella como las de antes, como Lola Flores, lo que pasa es que hacía mucho tiempo que en España no había alguien así. Alguien tan "guau". Me gusta oírla, ver las cosas que dice.

¿Visteis la actuación de los Goya?

A: Me encantó que hiciera esa canción porque Los Chunguitos no han procedido nunca. Nos han gustado siempre. Los Chunguitos son una puta maravilla y nadie los había tenido en cuenta.