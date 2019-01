Mario Vaquerizo reaparece en 'Sábado Deluxe' y habla de su problema de salud

Mario Vaquerizo reapareció este sábado en el Deluxe (Telecinco) para tranquilizar a sus fans y contar cómo se encuentra de la dolencia que le ha tenido inactivo desde fin de año.

El líder de las Nancys Rubias contó el pasado 31 de diciembre a sus seguidores de Instagram que había sufrido una especie de pinzamiento en la espalda y que lo estaba pasando muy mal.

Llegó al plató con el cuello rígido, moviéndose con dificultad y hablando con la voz pastosa. Al verle así, todos se sorprendieron: "¿Es el cuello o la espalda?". "Yo no sé ni lo que es, cariño", bromeó en un primer momento. Luego explicó que lo que tenía eran cuatro discos invertebrales desgastados y las vértebras cervicales "como si estuviesen en una discoteca" y que era una "especie de degeneración que acaba en artrosis crónica".

"Esas cosas no las había tenido nunca y duele un montón", afirmó. El dolor le vino al volver de un concierto en Granada: "Estoy así desde el 28 de diciembre, que menuda inocentada me gastó el destino".

Vaquerizo insistió en que dentro de lo que cabía estaba bien, aunque admitió que se sentía triste. "Soy muy mal paciente. El dolor inmediato lo tolero mucho, pero el dolor continuado no lo soporto porque aunque no os lo creáis, no soy mujer. Las mujeres están acostumbradas a tener la regla, a parir y este tipo de cosas. Y los hombres toleramos menos el dolor continuo y las mujeres tienen el umbral del dolor mucho más alto", aseguró.