Risto Mejide expulsó de 'Chester' a Arcadi Espada tras lo ocurrido con el padre de un niño con Síndrome de Down

Risto Mejide ha enseñado en Todo es mentira, su programa en Cuatro, lo que ocurrió durante su entrevista en Chester a Arcadi Espada, que acabó expulsado del plató. La tensa conversación se emitirá este domingo.

"Risto Mejide no soporta ni un minuto más el comportamiento de Arcadi Espada con el padre de un niño con síndrome de Down y se ve obligado a expulsarle del plató del Chester", dice la web de Cuatro.

En el vídeo se ve cómo el presentador termina la entrevista de forma abrupta mientras un hombre, padre de un niño con síndrome de Down, habla desde un escalón.

"Pues mira Arcadi, no lo he hecho nunca, pero ¿sabes qué te digo? Que el que va a acabar esta entrevista soy yo". "Pues muy bien, ¡vámonos, cuídate!, ¡Hasta luego!", responde el periodista, que antes de irse dice: "Y te digo una cosa, el tramposo eres tú".

Todo es mentira intercaló fragmentos de la columna que Espada escribió cuatro días después de la entrevista, en la que contaba su versión de lo ocurrido, con escenas de la entrevista. El momento más tenso llega cuando aparece en pantalla Rafael, el padre de un niño de 11 años con síndrome de Down.

En ese momento, Risto le recuerda un artículo de Espada sobre las personas con discapacidad. "Para mí las personas son intocables", dice el periodista. "¿Todas? ¿Incluso las que tienen síndrome de Down?", replica Mejide. "Pero qué 'incluso', ese 'incluso' es ofensivo", responde Espada momentos antes de irse de plató.

Risto ha contado que Espada, en un momento de la charla, quiere abandonar la entrevista: "Qué pasa, que delante tiene al padre de un chico con síndrome de Down y le está diciendo a la cara cosas que yo no soy capaz de soportar y cuando las dice, las repite y las reitera y está a punto de faltarle al respeto yo ya me caliento y le digo 'te vas a ir tú del programa'.