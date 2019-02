El emotivo vídeo que homenajea a los niños con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil

"He terminado la quimio. Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo quiero para todos mis amigos de quimio". Para los niños que padecen cáncer, para sus madres, sus padres, sus abuelos, e incluso sus mascotas. A ellos se dedica la última campaña de Juegaterapia —detrás de spots conocidos como el de Resistiré—, que homenajea a todos los afectados, directa o indirectamente, por la enfermedad.

La fundación responsable de los conocidos Baby Pelones ha rodado un emotivo vídeo en el que los protagonistas son ellos. "Un aplauso para todas las mamis. Y para papi. Y para los abuelitos que siempre están ahí. Y un aplauso para Max, que sé que me está esperando, y por todos los niños del mundo", relata el niño que habla directamente a cámara.

En poco más de minuto y medio, la pequeña Carlota resume a la perfección todo lo que somos y todo lo que hacemos. Un video dulce y lleno de cosas bonitas que os hará sentiros un poquito más juegaterapeutas... ¡Todo esto es #Juegaterapia! 😍 ¡Y lo hemos construido juntos! pic.twitter.com/xtceGKWTD0 — Juegaterapia (@juegaterapia) 28 de junio de 2018

Así, la fundación pide que todo el mundo se sume "al aplauso más importante de sus vidas", porque "la quimio jugando se pasa volando", como dice el lema de Juegaterapia.

Cada año se diagnostican en España 1.400 nuevos casos de cáncer infantil según la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. La tasa de supervivencia es del 80%. Juegaterapia destina 100.000 euros bianuales al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.