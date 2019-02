"Ni Tokio, ni Nueva York, ni Londres, ni París. Esto solo pasa en Vigo y van a ser las Navidades top de este planeta". Así con esa energía y esas palabras anunciaba Abel Caballero, alcalde de Vigo, el alumbrado de la ciudad gallega para las pasadas Navidades. Su incomparable ímpetu provocó mucho cachondeo e hizo que el vídeo de su speech se volviera viral.

Por si fuera poca su repercusión en las redes, el regidor se ha colado este jueves en Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente en Movistar + gracias a una genial imitación de Raúl Pérez, que ha interpretado una curiosa cover del tema Stairway to heaven junto a la banda del programa a la que ha llamado "Leds Zeppelin". No tiene desperdicio, solo le faltó encender la decoración navideña en el plató.

Abel Caballero, alcalde de Vigo, y la banda de #LateMotiv, brillando con luz (LED) propia.💡💡💡 pic.twitter.com/2amC9VcG1H — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) 14 de febrero de 2019

"Voy a cantar el hitazo de la vida con lo que más me gusta que son luces. Luces LED", le dijo al presentador antes de empezar su actuación musical. "With the lights, and the music...", presentó él mismo haciendo una clara referencia a su pasión por el inglés, que dejó patente en el vídeo sobre el alumbrado navideño.

"Porque en Vigo se está como in heaven", cantó en el estribillo antes de hacer referencia a líderes mundiales como Putin o Kim Yong-Un y encender todas las luces del plató al grito de "diez millones de leds".