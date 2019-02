Ana Obregón no ha atravesado su mejor año. La bióloga, presentadora y actriz tuvo que trasladarse a Nueva York a principios de 2018 para acompañar a su hijo Álex Lequio durante su tratamiento contra el cáncer.

Allí se fue con su ex, Alessandro Lecquio, como se pudo ver en la portadas de las revistas Diez Minutos y Lecturas. Sin embargo, parece que el padre del joven de 26 años no ha estado tan presente como podría parecer por las fotos de ambas publicaciones.

Este viernes, la protagonista de Ana y los siete y A las 11 en casa ha concedido una entrevista en Lecturas y ha revelado que en ciertos momentos echó en falta al colaborador de El programa de Ana Rosa (Telecinco). "Me hubiera gustado que estuviera más para acompañarme. Estaba muy sola", ha dicho sobre su meses en Nueva York.

Ana Obregón lanza un reproche a Alessandro Lequio con la enfermedad de Álex: "Me hubiera gustado que estuviera más"https://t.co/sQwGLEaz33 pic.twitter.com/uPjHMXupPA — Lecturas (@Lecturas) 15 de febrero de 2019

Obregón, que compartió en octubre en Instagram la foto que se hizo con su hijo el último día en Nueva York, ha asegurado que la ausencia (o no tanta presencia) no le ha generado ningún enfrentamiento con el padre de su hijo.

"No ha habido enfado ni por parte de Álex. Cada uno es de una forma, yo no le echo nada en cara", se ha sincerado la actriz, que siempre tuvo claro que la única forma de salvar a su hijo era irse fuera: "Aquí no había tratamiento".