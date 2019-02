"Hacemos mucho y gastamos mucho: es hora de que otros den un paso adelante y hagan el trabajo que son capaces de hacer". Con esta frase, el presidente de EEUU, Donald Trump, emplazó este domingo a sus socios europeos a hacerse cargo de al menos 800 combatientes del autodenominado Estado Islámico, soldados y sus familias capturados en Siria con los que Washington no sabe qué hacer.

La Casa Blanca anuncia la inminente caída del Califato y dice que cada palo debe aguantar su vela, se niega a seguir pagando la custodia de estos islamistas y pide a Reino Unido, Francia, Alemania o Bélgica -de donde partieron la mayoría de los seguidores del ISIS que se enrolaron en Siria e Irak- que se lleve a sus nacionales y los juzgue en su país. Si no lo hacen, se verá "obligado" a soltarlos, dice Trump.

Estas son las claves para entender un ultimátum que Europa afronta sin una estrategia común y con el temor a nuevos atentados.

"¡Nos retiramos tras una victoria del 100% sobre el Califato", escribió Trump en Twitter este fin de semana. Así, eufórico, daba cuenta de lo que vende como la victoria final sobre el ISIS. Cuando dice que está "listo para caer" es porque sólo queda un bastión por vencer, la ciudad siria de Al Baguz, último enclave en manos del ISIS, donde se cree que resisten unos cientos de extremistas y pero también civiles atrapados, unos 300, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Esa mezcla de grano y paja es la que está haciendo que el avance final de las tropas de EEUU y sus aliados kurdos sea más lento y no se haya anunciado la victoria definitiva. Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), la alianza local liderada por kurdos en la que se apoya EEUU, ha dado este lunes un plazo de dos días, hasta el 20 de febrero, para que los yihadistas se rindan. Si no lo hacen, reanudarán los ataques para terminar con su presencia, informa la Agencia EFE.

Para Trump es cosa hecha, cuestión de días, y por eso ha lanzado esta amenaza a los países europeos de los que se cree que salieron unas 6.000 personas desde 2011, entre combatientes, esposas e hijos. Hoy hay unos 4.000 detenidos, de los que más de 800 son europeos. Esos son los que Trump quiere que se lleven sus respectivos países. "Estados Unidos pide al Reino Unido, Francia, Alemania y otros aliados europeos que se hagan cargo de unos 800 combatientes del ISIS que nosotros capturamos en Siria y que los sometan a juicio. (...) La alternativa no es buena, porque estaríamos obligados a liberarlos...", escribió en Twitter el presidente republicano.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........