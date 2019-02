Ariana Grande iguala un récord histórico de Los Beatles

Ariana Grande ha empezado 2019 con muy buen pie. La cantante está arrasando con su disco Thank u, Next y ahora tiene un nuevo motivo de celebración ya que ha conseguido un récord que solo habían logrado antes los Beatles en 1964: copar los tres primeros puestos de la lista Hot 100 de Billboard.

La cantante se ha quedado tan en shock al conocer la noticia que en un primer momento pensó que alguien había hecho un montaje con una imagen de la lista.

i laughed when i saw this bc i thought y'all edited it. thank u from the bottom of my heart. for so many reasons. first time since the beatles huh. that's wild. i thought this was a joke when i saw it i'm not kidding. i love u. so much. always have n will. thank u for everything. https://t.co/133Fp690fT — Ariana Grande (@ArianaGrande) 19 de febrero de 2019

"La primera vez desde los Beatles. Es una salvajada", escribió Grande en un tuit en el que también quiso agradecer "de corazón" a sus fans por el apoyo. "Gracias por hacerme sentirme querida", añadió la cantante. Los temas que han conseguido que la intérprete de God is a woman se alce en lo más alto son 7 Rings, Break up with your girlfriend, I'm bored y Thank u, Next.

La banda de Liverpool había conseguido este récord con las canciones Can't Buy Me Love, Twist and Shout, y Do You Want to Know a Secret en abril de 1964.