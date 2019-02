"Es la primera vez que me pasa esto", empezó Andreu Buenafuente, antes de preguntarle al cocinero español José Andrés sobre su nominación al premio Nobel de la Paz. Su respuesta dejó al presentador catalán y a los espectadores de Late Motiv (Movistar +) con un gesto de admiración.

Instalado en Estados Unidos, congresista y candidato a la presidencia del país en 2020, el chef asturiano comenzó: "Yo he tenido la suerte de que además de trabajar en mi restaurante viajo por el mundo, voy a lugares remotos en Latinoamérica, África, Asia y veo la cantidad de gente que hay cada día de su vida trabajando para los demás, pensando en el prójimo y sin recibir ningún tipo de reconocimiento".

"Hay miles y miles de personas trabajando para un mundo mejor y esos creo que se merecen ser todos los nobeles. Trabajan sin ser reconocidos", finalizó José Andrés, provocando el aplauso generalizado en el plató.

Tras el huracán María que arrasó Puerto Rico en 2017, el asturiano, natural de Mieres, repartió alimentos y alimentó a alrededor de 100.000 personas. Este, aunque quizás sí fue el gesto con mayor repercusión, no es ni mucho menos el único, ya que también estuvo en Haiti o en California tras los últimos incendios.

Además, Buenafuente le informó que un colectivo de personas en Estados Unidos están promoviendo como Nobel de la Paz a Trump. "No me lo puedo creer", espetó el cocinero, antes de contar una historia que le vincula al presidente estadounidense.

"Iba a abrir un restaurante, tenía un acuerdo con él y me salí porque empezó a insultar a los inmigrantes. Yo lo era y soy lo que soy gracias a muchos de ellos. Entonces me salí y me demandó por 10 millones de dólares -8,87 millones de euros-", relató.

Su reacción fue muy valiente: "Nacido en Mieres y criado en Cataluña, qué hice yo, pues demandarle por otros 10 millones. Un día gana y se convierte en Estados Unidos. Yo dije que para una vez que me demanda alguien es el presidente, pero es algo que haría una y mil veces".

Tras esta anécdota, José Andrés lanzó un último alegato en favor de los inmigrantes, tanto en España como en Estados Unidos: "Cuando vemos injusticias y gente que no hace lo correcto, es importante dar un paso al frente y formemos parte de un 'esto no está bien'. A los inmigrantes hay que protegerlos, forman parte del ADN y Estados Unidos no sería lo mismo sin ellos".