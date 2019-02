Santiago Segura y Florentino Fernández, dos de los más grandes del humor nacional, fueron este lunes a divertirse con Pablo Motos a El Hormiguero (Antena 3). A pesar de que fueron a promocionar la película Holmes y Watson, en la que doblan la voz a los protagonistas, el programa se recordará por la anécdota que vivió Segura con su tarjeta de club Platino.

"Me da miedo que me la quites", empezó Segura, tras el comportamiento que tuvo el último día que estuvo en el programa. "Estuviste desagradable, maleducado, con mal tono, con falta de gusto y de empatía. Hay un límite que pasaste. Lo habéis dicho de broma, pero lo voy a hacer de verdad", le contestó Motos. Todo en el ambiente distendido del programa.

Tras un cariñoso gesto de Segura para intentar salir airoso, en el que le dijo que "era la persona que más estaba haciendo por la cultura española", Motos se dispuso a romperle la tarjeta. "Santiago, estás fuera del club Platino", le sentenció. Después le puso un vídeo en el que el actor se quejaba de no tener privilegios: "No me ha servido para nada. Pedí un par de cosas y me dijeron que no".

Tras un corte publicitario, Pablo Motos se arrepintió y convirtió de nuevo a Santiago Segura al club Platino, pero en vez de entregarle una tarjeta nueva, lo que hizo el presentador fue pegar con celo la que había roto minutos antes. Como bien dijo el actor, "soy el único que ha entrado dos veces", mientras se enfundaban en un abrazo.