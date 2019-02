Margarita ganó el programa especial que Got Talent (Telecinco) hizo en Navidad y con ello consiguió un pase en las audiciones de la cuarta temporada. Este lunes, volvió al escenario del concurso y lo hizo como una gran estrella. Parte del público y todos los miembros del jurado la recibieron en pie mientras ella hacía su entrada triunfal por el pasillo del patio de butacas.

"Esto es precioso. Esto ya me lo llevo para el otro mundo", agradeció emocionada con el mismo desparpajo que demostró en su primera aparición en el concurso.

La concursante cantó New York, New York y la actuación no fue tan redonda como la de la ocasión anterior, cuando interpretó una copla. En realidad fue un desastre y aun así, el público se puso en pie para aplaudirla y el jurado la valoró con cariño.

Hasta Risto Mejide fue magnánimo con ella y lamentó que Eva Isanta votase que no. Así que resolvió: "Margarita, tienes el sí de Risto".

Con los síes de Risto y de Paz Padilla, la decisión final quedó en manos de Edurne y aquí fue cuando llegó la auténtica sorpresa. La más veterana del jurado siempre se ha caracterizado por su compasión ante los concursantes y casi siempre dice "sí" para compensar el voto de Risto, que la mayoría de las veces suele ser un "no".

La cantante se puso en pie e hizo el amago de pulsar el botón dorado que le habría dado a la concursante un pase directo a la semifinal. La concursante empezó a gritar de la emoción pidiendo por favor que lo pulsase, pero Edurne se lo pensó mejor y retiró la mano.

Telecinco El jurado de 'Got Talent'.

"Si no se lo das, eres más sádica que yo", dijo Risto completamente incrédulo. Al ver las dudas de la cantante, Mejide estalló: "¡No se lo va a dar! ¡No me lo puedo creer!". Señalando a su compañera empezó a jalear al público: "Eso es sadismo. ¡Pero qué mala es!". Y empezó a corear: "Mala, mala...".

Edurne se excusó diciendo que le gustó más cuando la concursante cantó copla y Risto continuó malmetiendo: "La has hecho sufrir con el botón de oro".

Paz Padilla y Eva Isanta acabaron tirándose al suelo haciendo como que se morían y Mejide las imitó para presionar a la cantante. Al final, Edurne se sentó en su silla y, sin más, dijo que no.