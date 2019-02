Trabajar en Harry Potter no fue un camino de rosas. Primero fue Rupert Grint (Ron Weasley) quien confesó que estuvo a punto de abandonar por "el peso abrumador del éxito" y ahora ha sido el protagonista de la saga, Daniel Radcliffe, quien se ha desahogado. El británico ha revelado que tuvo problemas con el alcohol cuando era un adolescente, y la fama tuvo mucho que ver con ello.

El actor ha contado en una entrevista en Off Camera with Sam Jones que beber era una salida fácil. "Cuando iba por primera vez a algunos sitios en los que me sentía observado, la forma más rápida de olvidar que me miraban era emborracharme", ha explicado. Sin embargo, una vez que lo hacía se daba cuenta de que estaba consiguiendo todo lo contrario: "Cuando estás borracho piensas 'oh, la gente ahora me mira más porque estoy borracho, así que quizás debería beber más para ignorarlo".

Además, el intérprete de 29 años tenía esa imagen de lo que significa ser actor, más allá del trabajo. Él pensaba, ha asegurado, que todos eran "unos borrachos y locos".

Wishing you more moments full of joyful laughter and loving friends. #TBT pic.twitter.com/lnYcguBgZy — Harry Potter Film (@HarryPotterFilm) 27 de diciembre de 2018

"Creo que todo se debía a que pensaba que tenía que estar todo el tiempo agradecido por ser quien soy: tenía un gran trabajo, era rico... ¿Cómo iba a quejarme? Era una presión increíble, tenía todo para ser feliz, pero no podía dejar de sentirme triste y pensar que no estaba dando la talla", ha explicado.

Una situación que "puede afectarte psicológicamente" y de la que le costó salir, ha desvelado Radcliffe. Lo logró tras dos intentos, cuando se despertó una mañana y se dijo a sí mismo "esto no es bueno". Una vez superado el problema y con la perspectiva del tiempo, el actor aseguro ser "mucho más feliz".