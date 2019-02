Indignación con el comentario que hizo un paciente tras un tratamiento caro en la sanidad pública

El médico Ángel Martínez Monsalve ha publicado el caso de un paciente que ingresó en el hospital en estado grave y que, tras ser sometido a un tratamiento muy caro, se quejó de haber tenido que compartir habitación.

"Caso real. Es mío. Un paciente ingresa de urgencias a las 18:35 de la tarde con un aneurisma abdominal roto, 100% de mortalidad si no se trata inmediatamente. Viene en helicóptero porque su vida está en juego, con todo el personal de urgencias preparado para subirlo a quirófano en 2 minutos de reloj, listo para ser intervenido", comienza explicando el especialista.

"Es operado de urgencia; 2 cirujanos vasculares, 2 anestesistas, 2 enfermeras, 1 auxiliar y un celador trabajan en quirófano. Se emplea para salvarlo una prótesis de alta tecnología que cuesta 21.000€ en total, usando un arco radiológico y una mesa especial con un coste de 600.000€. Tras la cirugía pasará 3 días en UCI, donde intensivistas, y enfermería especializada seguirá luchando por su vida (esos 3 días de lucha ascienden a 5500€)", continúa.

Martínez explica que la semana de hospitalización en la UCI requiere 21 turnos de enfermería, auxiliares y celadores, además de un cirujano pendiente 24h diarias esos 7 días, lo que cuesta 7.300 euros.

"Independientemente de la anécdota económica, el resumen es que el paciente llega muriendo en un helicóptero a la puerta de urgencias y sale caminando por su propio pie una semana después...", subraya el médico, que lamenta que el paciente aseguró al salir del hospital: "Gracias señores, pero con lo que pagamos en impuestos es vergonzoso que tengamos que compartir habitación con otros enfermos".

"No contesté, ni lo haré en el futuro, no merece la pena. Lo que si tengo claro es que el problema principal en este asunto y en este país no lo tiene la sanidad, lo tenemos nosotros. Nos la vamos a cargar por ignorantes. Es lo que hay. El tiempo nos pondrá en nuestro lugar, espero", concluye Martínez.

El escrito acumula en tres días en Facebook 44.000 compartidos, cerca de 8.000 comentarios y 34.000 reacciones. En Twitter el popular usuario Enfermera Saturada ha compartido el escrito junto al mensaje: "Por esto siempre he creído que es importante dar una factura a los pacientes cuando reciben el alta. Para que, pacientes como este, vean lo que ha costado su ingreso y lo valoren en su justa medida".

La publicación ha generado reacciones como estas:

Para que os hagáis una idea de los precios, y dada la curiosidad suscitada:

-Una sesión de hemodiálisis: 275€

-UVI móvil: 670€ (+180€/hora)

-Juanete: 950€

-Artroscopia rodilla: 1.000€

-Cesárea: 3.400€

-Trasplante de pulmón: 83.000€

Podéis consultarlos en web de cada CCAA — Enfermera Saturada (@EnfrmraSaturada) 21 de febrero de 2019

Yo aluciné cuando me dieron la factura con los gastos de mi parto. Y eso que fue natural, rapidito, sin complicaciones y solo dos días de ingreso.

Más de 2.000€ (que no me cobraron).



PD: Nos trataron genial y me dieron croquetas.

Viva la sanidad pública española! 🙌🏻 — Mamá en Bulgaria (@MamaenBulgaria) 22 de febrero de 2019

Una factura no vendría nada mal...la salud no tiene precio, pero sí un coste — LaTetaEnroscada (@LaTetaEnroscada) 21 de febrero de 2019

Menudo crack. Solo con el traslado en helicóptero ya estaría hipotecado de por vida #estasmasmonocallado — Jordjevic (@jordiorfila) 21 de febrero de 2019

Unas pocas veces he necesitado de la sanidad pública y siempre de 10 (excepto alguna ocasión con alguna mala decisión) y siempre he salido dando mil gracias por el trato (muchas veces van desbordados y el trato siempre impecable, sobretodo en infermería) — ornit (@ornithocat) 21 de febrero de 2019

Yo también, que todo el mundo sepa el coste que tiene la asistencia sanitaria que préstamos, para que el usuario sepa valorarla sobre todo cuando te saltan con la famosa frase "para eso te pago" como si yo a final de mes pasara por su casa a cobrar mi nómina. — Mar P.r. (@verata4ever) 21 de febrero de 2019

Que cierto.Importa mas la tele gratis,wifi y la habitacion que el que se este muriendo.

Visto muy a menudo en hospitales de gestion privada con trabajadores explotados — Asuka (@2010Asuka2010) 21 de febrero de 2019

Maleducados e ignorantes hay en todos lados. Por suerte no todos son así. — ϒaelle (@yael_black) 21 de febrero de 2019

Además de la factura,ver cuánto ha aportado a la seguridad social. Pero que personajes más caraduras. — Marian Torres (@merymoo2) 21 de febrero de 2019

No apreciamos lo que tenemos ,ojala no tengamos que acordarnos — gloria rio gomez (@eleciones2016) 21 de febrero de 2019

Vivo en el Reino Unido y aquí las habitaciones de los hospitales públicas son de hasta 8 personas, separadas solo por un cortina que solo se cierra a veces cuando se tiene que hacer alguna intervención... Deberíamos valorar lo bueno que tenemos. — Miss Darcy (@Piruviru) 21 de febrero de 2019

A mí me operaron hace algo más de 10 años



La factura que recibí me hizo valorar aún más la Sanidad — Pablo Ozy (@Pablo_Ozy) 21 de febrero de 2019

Brutal... Tenemos una sanidad excelente, muy poco valorada y cada vez más exigida. — Moisés López (@MoisoLopez) 21 de febrero de 2019