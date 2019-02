Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, se ha disculpado tras compartir, desde su cuenta de Twitter, donde tiene más de 90.000 seguidores, una mentira sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Girauta compartió la siguiente 'noticia' de Periodista Digital, medio de Alfonso Rojo: El miserable último cálculo de Pedro Sánchez: cobrará la paga vitalicia por un día.

Un mensaje que ha recibido un 'me gusta' por parte de la cuenta oficial de Ciudadanos en Twitter y que posteriormente ha sido borrado. ¿La razón? Que la cuenta @malditobulo ha desmentido la información de Periodista Digital:

No, Pedro Sánchez no tiene que estar un año y un día en el cargo de Presidente del Gobierno para recibir la paga vitalicia.



No hay ningún requisito de tiempo mínimo en el cargo para percibirla.



Lo contamos ahora en @Juliaenlaonda:



