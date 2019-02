"Acojonante": Críticas a Manuela Carmena por lo que dijo al ser preguntada por el desahucio de Lavapiés

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, participó este viernes en la presentación de la programación del Carnaval 2019 para la capital.

Allí, los periodistas quisieron saber la opinión de la regidora madrileña sobre el desahucio que se había desarrollado horas antes en la calle Argumosa del barrio de Lavapiés.

Y la alcaldesa sorprendió a muchos con su contestación: "Yo quisiera que estos fueran, pues, los últimos desahucios que se producen con estas características... Y ahora, ¿intentamos hacer preguntas de Carnaval que nos sorprendan con respuestas que os sorprendan?".

Puedes ver el momento a final de este vídeo, a partir del minuto 1:00.

Pero para sorpresa la que se han llevado muchos al escuchar las palabras de Carmena, que han sido criticadas desde la derecha pero también desde la izquierda:

No me hubiera creido esto si no estuviera grabado. Ahora entiendo las desavenencias. No se puede estar con el pueblo y responder con esta frivolidad un hecho tan grave.