La Xunta de Galicia estudia no admitir en sus guarderías a niños sin vacunar

¿Y si los niños sin vacunar se quedaran fuera de las guarderías públicas? Esa es la medida que se está pensando adoptar la Xunta de Galicia, en un intento de concienciar a los padres de la necesidad de proteger a los pequeños y a sus compañeros de aula y de forzar el cambio en quienes aún militan, sin fundamento, en el movimiento antivacunas. La noticia la ha avanzado este lunes el diario La Voz de Galicia.

La Consellería de Política Social se plantea que estos menores no accedan a la educación pública de entre cero y tres años sin la cartilla de vacunación al día. Se actuaría, indica la información, "solo con las vacunas oficiales, que son gratuitas", y con cierta flexibilidad. Por ejemplo, si hay cuestiones lógicas que han retrasado la puesta de la vacuna, como una enfermedad del alumno.

La medida podría entrar en vigor ya el próximo curso, indica el rotativo, que añade que han sido las numerosas sentencias judiciales a favor de la vacunación las que han influido en la toma de postura por parte del Gobierno regional del PP. Así, ha habido casos en La Rioja y Cataluña en los que los jueces han dado la razón a aquellos centros educativos que han rechazado a críos cuyos padres habían decidido no vacunarlos. "Pretenden que otros asuman el riesgo para la vida de su decisión", dijo incluso una magistrada en un caso del Maresme.

Un riesgo absurdo

Las vacunas en España no son obligatorias, sino voluntarias, aunque se recomienda a todos los padres que cumplan con el calendario oficial, que además es gratuito.

Se calcula que el año pasado la cobertura vacunal de la población infantil alcanzó el 97%, un dato "absolutamente excelente", según los expertos, que, no obstante, instan a no bajar la guardia ante el 3% restante, que en términos absolutos suponen entre 80.000 y 150.000 menores cuyos padres deciden no vacunarles. Son datos del proyecto Inmuniza, impulsado por MSD.

Tales son los problemas que pueden ocasionar sus acciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido a los antivacunas en la lista de las 10 principales amenazas para la salud en 2019. Están al nivel del ébola, el dengue o el sida.