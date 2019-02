Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha fichado al televisivo Pedro García Aguado, popular por Hermano Mayor, para su programa de Juventud.

Según informa ABC y ha confirmado en Twitter el propio García Aguado, el exwaterpolista colaborará con la líder del PP en propuestas sobre acoso escolar, valores o adicciones.

Según han explicado a ese periódico miembros del equipo de campaña de la candidata, ambos han mantenido encuentros y han hablado de problemas actuales vinculados a los jóvenes, sobre educación en valores y sobre "cómo trabajar las habilidades emocionales" para dotarse de herramientas "que les permitan evitar ciertos hábitos".

"Gracias por tu complicidad @ IdiazAyuso y gracias a tu equipo por escuchar y tener en cuenta nuestra experiencia sobre temas que pueden ayudar a jóvenes y no tan jóvenes en la Comunidad de Madrid", ha escrito en Twitter García Aguado.

Gracias por tu complicidad @IdiazAyuso y gracias a tu equipo por escuchar y tener en cuenta nuestra experiencia sobre temas que pueden ayudar a jóvenes y no tan jóvenes en la Comunidad de Madrid. https://t.co/lXGbqUoj9F — Pedro García Aguado (@pgaguado) 25 de febrero de 2019

A principios de mes, ambos compartieron fotos en redes de un desayuno que compartieron. "Con @ pgaguado pensando en la educación de los jóvenes. Tendremos buenas noticias en breve", escribió el deportista.

Con @pgaguado pensando en la educación de los jóvenes. Tendremos buenas noticias en breve. pic.twitter.com/txHri2dGd8 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 6 de febrero de 2019

García Aguado había criticado recientemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por felicitar a la jugadora de bádmiton Carolina Marín.

"No me digas que esta medalla también te la vas a apuntar? 😎. Esta sí que no, macho. Cuando tú intentabas encestar y no demasiado bien, por lo que sé, otros ya ganábamos Juegos Olímpicos, tocayo! ¡¡¡Bravo Caro!!!", escribió.

No me digas que esta medalla también te la vas a apuntar? 😎. Esta sí que no, macho. Cuando tú intentabas encestar y no demasiado bien, por lo que sé, otros ya ganábamos Juegos Olímpicos, tocayo! ¡¡¡Bravo Caro!!! https://t.co/t9WrFu4Gd4 — Pedro García Aguado (@pgaguado) 5 de agosto de 2018

No era la primera vez que el exwaterpolista atacaba a Pedro Sánchez. "He conocido personas con la jeta muy dura, pero lo de este tipo es de récord. Qué Jeta tienes tocayo", le dijo al presidente después de un tuit sobre las pensiones.