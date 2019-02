Hace unas semanas, este leonés llamado Sergio Álvarez se hizo famoso al aparecer en la foto del DNI con un palillo en la boca, algo que se hizo viral y salió en prácticamente todos los medios de comunicación. "Eso le ha traído fama, pero no le ha traído amor", así presentó Carlos Sobera al joven, ya que este lunes ha ido a First Dates (Cuatro) en busca de su media naranja.

Itziar, que fue la chica que le tocó en el programa, consiguió lo que no logró la administración en una primera instancia, que se quitara el palillo. Aunque ella no conocía muy bien la historia: "Me suena de algo, pero no sé de qué". Entonces, Sergio se vio obligado a contarle su hazaña.

"Como siempre ando con el palillo, mi tío y mi hermano me dijeron que no había huevos a salir en el DNI con él. Lo hizo y lo subí a Facebook y se fue haciendo viral. El Diario de León me hizo una entrevista y ya acabé saliendo en las teles y en todos los periódicos de España", le explicó. "Normal, es una cosa que no se ve", le respondió su pareja.

Antes y mientras esperaba a su cita, reconoció que para besarse sí que se quitaba el palillo, pero que para darse dos besos no. "Alguna vez he picado a la chica", comentó.

"Me parece un poquito de pueblo, la verdad. Hace un poco el tonto, pero lo hace porque sí, porque le apetece", habló a la cámara, antes de detallarle el significado de uno de sus tatuajes, que representan 'Las reliquias de la muerte" de Harry Potter. "He visto la primera de pequeño", le confesó Sergio.

Cuando tuvo que hablar a la cámara de manera individual, el leonés volvió a llevar a su fiel acompañante en la boca.

Sergio, que demostró tener naturalidad por los cuatro costados, le dijo a Itziar que cortara los espaguetis, ya que, como ella está acostumbrado a comerlos partidos, tuvo problemas para degustarlos enteros. Para ello, el leonés utilizó una comparación: "Es como el sandwich, yo lo cojo con la mano, hay gente que lo parte. Déjate de mariconadas, si te manchaste te manchaste".

Al final y aunque Sergio lo intentó, incluso invitándola a ella y a sus amigas a su pueblo, Iztiar le dio calabazas. "No eres lo que buscaba físicamente y no he visto feeling", afirmó. Con el palillo en la boca, Sergio no se lo tomó del todo mal: "Si hay alguna otra moza que quiera conocerme y que no le importe que tenga un palillo en la boca".

