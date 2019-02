Rami Malek se ganó la ovación del Teatro Dolby el pasado domingo, cuando recogió el Oscar a Mejor actor por su papel de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Sin embargo, los espectadores que han tenido que ver la gala desde China no han podido aplaudir las mismas palabras que el aforo del teatro de Los Ángeles.

El servicio chino de streaming Mango TV ha censurado el discurso del actor por referirse al cantante de Queen como "un hombre gay", según publica The Hollywood Reporter. Malek dijo exactamente que el equipo de Bohemian Rhapsody ha hecho una película "sobre un hombre gay, un inmigrante que vivió su vida sin pedir disculpas" y subrayó que él también es inmigrante, ya que sus padres son egipcios.

#Oscars Moment: @ItsRamiMalek accepts Oscar for Best Actor In A Leading Role for his portrayal in @BoRhapMovie. pic.twitter.com/PwmrYI35WN