Expulsan a Rita Maestre del pleno del Ayuntamiento de Madrid por llamar "nazis" a Vox

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha sido expulsada del Pleno de Cibeles y todo su grupo municipal se ha marchado con ella.

En Vox se han sentido insultados después de que hayan entendido que Maestre les ha llamado "nazis", como ha corroborado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. "Señor presidente, la señora Maestre ha llamado nazis en reiteradas ocasiones a los concejales de Vox, y yo le pediría por favor que rectifique", ha señalado el regidor.

La decisión de expulsión la ha tomado el presidente del Pleno, Borja Fanjul, después de haber apercibido a Maestre tres veces, las últimas por tomar la palabra cuando no era su turno. "No la puedo expulsar del Pleno por reglamento, como pasó con el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith", advertía en primer lugar.

Las protestas entre bancadas se han seguido sucediendo, con las medallas de la ciudad como telón de fondo, e incluso Fanjul ha exigido a Maestre que no siguiera "insultando a otros concejales", para pasar a anunciar el primer aviso de los tres antes de la expulsión.

La socialista Enma López ha cuestionado la "dureza" de Fanjul porque "no se puede llamar nazi a nadie pero sí Hitler al presidente del Gobierno". Tras sus palabras, Fanjul ha llamado al orden por primera vez al delegado de Urbanismo, Borja Carabante.

Posteriormente, la vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ha asegurado que las palabras de Maestre son "salvajadas que no se pueden permitir en un pleno democrático".

"Ha llamado nazis a estos señores (los concejales de Vox) y ha dicho que le pegarais un tiro a Lorca", ha afirmado Sanz desde la tribuna del Pleno.

Lo ha hecho tras la intervención de la concejala del PSOE Enma López al trasladarle que "ha perdido la oportunidad de demostrar que son demócratas" al no censurar estas afirmaciones de Maestre. "Usted ha salido a esta tribuna y no ha tenido el cuajo de denunciarlo si de verdad se consideran demócratas. Y luego hablamos de máquinas del fango", le ha criticado.

Posteriormente, Maestre ha comparecido ante los medios explicando su "preocupación" y "gravedad" por el "doble rasero" que aplica el presidente del Pleno, Borja Fanjul, al expulsar a Maestre y no a Ortega Smith cuando hace unos meses agredió a Eduardo Rubiño y que solo "castiga de manera sistemática a la izquierda y que permite que los concejales del PP se comporten como en una barra de bar".

"Ni nos van a cambiar ni nos van a amedrentar. No vamos a dejar de representar en el pleno los votos que nos han dado los madrileños. Les gusta la fruta pero no pueden soportar la crítica", denunciaba. Además, ha explicado que durante la intervención de Rubiño, cuando ha indicado que en Ferraz había gente manifestándose con esvásticas, así como cargos del PP y de Vox. "Una esvástica es una bandera nazi", explicaba indicando que lo ha remarcado desde su escaño con el micrófono bajado. "Lo que había en la puerta de Ferraz eran nazis", insistía criticando que Almeida se ha puesto de pie y, sin el turno de palabra, ha intervenido durante más de un minuto pero a ella no se le ha permitido responder pese a pedir la palabra.

"Lo que pretende Almeida con este castigo a mí es un castigo a mi formación. Los señores que se manifestaban junto a personas con personas nazis nos llaman en cada pleno 'Hamás Madrid'. Siempre hemos condenado los ataques terroristas, nadie nos puede decir que no, pero tampoco pueden negar cómo se manifestaban con personas con banderas nazis". "He dicho con sus amigos los nazis o algo por el estilo", aclaraba al respecto.