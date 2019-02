Mercedes Milá acudió este martes a La Resistencia a promocionar el que va a ser su nuevo programa en el canal #0 de Movistar +, Scott y Milá. La presentadora catalana, que estará acompañada en su aventura con su perro Scott, regaló varios momentos muy comentados, sobre todo, el que tachó de "inculto" a David Broncano.

"Mercedes Milá, premio Guinness World Record por ser la presentadora que más trajes regionales ha llevado en televisión. He puesto lol, claro", le comentó el cómico, a lo que la catalana respondió con un orgulloso "esto es verdad". "17 autonomías, 17 trajes. El último que saqué fue el de Valencia", afirmó Milá, que también incluyó Ceuta y Melilla para sumar los 19 trajes.

Preguntada si era consciente del récord, la que fuera el rostro de Gran Hermano lo negó: "Yo salía y salía y, como la vergüenza no me define, tan tranquila. Lo sorprendente fue cuando me dijeron lo del Guinness". En ese instante se produjo el que fue el corte más brusco del programa, siempre dentro del ambiente distendido que envuelve a La Resistencia.

Al poner en pantalla una imagen de Mercedes Milá vestida con el traje de Canarias, el presentador le dijo que era un traje de maga. La contestación de la catalana no tuvo desperdicio: "No, es Canarias. Eres un inculto, tío".

HuffPost Spain Mercedes Milá en 'La Resistencia'.

Los del equipo de realización le pusieron que sí, que era un traje de maga, tradicional de las islas. "Me has llamado inculto gratuitamente", le dijo Broncano, antes de que ella le pidiera perdón y le hiciera una reverencia.

También intentó pillar a Broncano con una chapa de una foto del escritor austriaco Stefan Zweig, uno de sus autores de referencia. "No quiero quedar de flipado, pero es Stefan Zweig", acertó el cómico, dejando completamente impresionada a Milá.