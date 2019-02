Fue todo un bombazo. Eugenia Martínez de Irujo, hija de la duquesa de Alba, se desquitó en noviembre en Planeta Calleja (Cuatro) y le confesó al aventurero Jesús Calleja que vivir con Jesús Aguirre —segundo marido de su madre— había sido un auténtico infierno. Tres meses después de aquello, se reafirma en su discurso e insiste en que el exjesuíta no era buena gente.

"No me arrepiento de decir que Aguirre era una mala persona", ha asegurado este jueves durante un encuentro con Vanitatis. "Era hora de decirlo y lo volvería a repetir. No era buena persona", ha repetido al hablar del segundo marido de Cayetana Fitz-James Stuart, con quien estuvo casada entre 1978 y 2001.

En la breve entrevista, con motivo de la presentación de la camiseta que ha diseñado para la Fundación Querer, ha querido recordar el infierno que vivió durante su infancia y ha puesto en valor el papel de su padre, Luis Martínez de Irujo, dentro de la Casa de Alba.

"Mi padre fue el verdadero impulsor de la Casa de Alba y no él. Lo que me costó entender es por qué mi madre apoyó tanto a Jesús en algo que no era cierto. Ahora va a salir un libro donde se verá realmente el papel de Luis Martínez de Irujo. Mi padre ha sido el gran olvidado en la historia de la Casa de Alba. Era un hombre discreto con ausencia total de ego a diferencia del otro. Nunca presumió de nada y ahí quedó".

Eugenia Martínez de Irujo confiesa el infierno que vivió con el marido de su madre: "Era muy malo" #CallejaEugenia https://t.co/vxhC8QTBLx pic.twitter.com/zF1lvhLuKw — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) 25 de noviembre de 2018

"Ha perdido los papeles"

La confesión de Eugenia a Calleja recibió el apoyo públicos de sus hermanos. "Jesús fue nefasto, una cosa durísima", aseguró días después Cayetano Martínez de Irujo en Semana.

Del mismo modo, Fernando Martínez de Irujo, también quiso mostrarle ese apoyo en otra entrevista. "Era un hombre muy retorcido y nosotros teníamos poco que hacer porque mi madre siempre lo apoyaba si nos quejábamos, con lo cual prefería mantenerme al margen", dijo para después añadir que Cayetano fue el que peor lo pasó.

Muy contrario a estas palabras se mostró el periodista Jaime Peñafiel, experto en la Casa Real, cuando cargó contra la hija pequeña de la Duquesa de Alba. "Es injusto. Fue un buen consorte y puso orden en la casa. Lo que pasa es que esta chica ha perdido los papeles desde hace mucho tiempo", aseguró en la revista Look, y aprovechó para salir en defensa de Aguirre: "Para mí ha sido un personaje muy culto, muy preparado, jesuita... y todo lo que tú quieras, pero cero humano, muy malo".