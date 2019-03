La clasificación para la final de la Copa del Rey del Valencia después de superar al Real Betis este jueves (1-0) parece que no le ha gustado a todo el mundo o, por lo menos, la efusividad con las sus aficionados han celebrado el pase.

Aunque sí que les da la enhorabuena por la clasificación, Edu Aguirre, colaborador de El Chiringuito de Jugones, el programa de Josep Pedrerol en Mega, ha intentado dar un palo a la hinchada del club valenciano con un polémico tuit: "Quizá el Valencia ha ganado la Champions y no me he enterado...".

El periodista, conocido además por su gran amistad con Cristiano Ronaldo, ha recibido multitud de respuestas. De todas ellas, la contestación más contundente ha sido la que le ha hecho Santi Cañizares, el exportero del Valencia y una de las caras más visibles de El Día Después de Movistar+. El exguardameta le ha recordado el trabajo que cuesta llegar a lo más alto.

Quizá algún día vuelques tus esfuerzos en algo constructivo, y celebres cada batalla que ganes... y aunque haya gente que no entienda, tú seas consciente de lo que te ha costado.

Descartamos igualmente en tu caso la Champions. https://t.co/7Bzpwjsuu2 — SANTIAGO CAÑIZARES 💯 (@santicanizares) 1 de marzo de 2019

En las dos primeras horas de vida del tuit, ha recibido más de 5.000 likes y 1.800 retuits. Además, ha recibido numerosas respuestas elogiando la contestación.

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM — PC Fútbol (@pcfutbol) 1 de marzo de 2019

Fijo que Carvajal ha escuchado el zascas desde su casa — parri (@parser8) 1 de marzo de 2019