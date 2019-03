Diario del juicio del 'procés', día 10: aparece el responsable del operativo policial

La frase

"Voté el 1 de octubre, y tengan presente que volveremos a votar".

La ha pronunciado el presidente del Parlament, Roger Torrent, durante su breve declaración como testigo en el juicio.

La clave

¿Ofreció Rajoy un referéndum descafeinado a última hora?

El ex Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha revelado un aspecto desconocido y que ha quedado fuera de los titulares. Según ha explicado el que fue responsable del operativo policial del 1-O, se ofreció a las autoridades catalanas celebrar una votación alternativa fuera de los colegios, una especie de 9-N pero más descafeinado. "Se intentó buscar una solución que no fuese renunciar a la legítima reivindicación política de esos dirigentes. Pero sin que supusiera un incumplimiento de la ley o un delito. Y no lo conseguimos", ha asegurado.

La polémica

La discusión entre el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los abogados de la defensa.

El análisis

Por fin aparece el responsable del dispositivo policial del 1-O.

Tras varios días de búsqueda, ha aparecido finalmente el responsable político del operativo policial que se saldó con casi 1.000 heridos el día del referéndum. El que fuera número dos del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presentado un relato acorde con las tesis de la Fiscalía: hubo violencia de "grupos organizados" y los Mossos no actuaron debidamente durante el 1-O.

El relato, sin embargo, ha presentado algunas grietas cuando ha llegado el turno de las preguntas de la defensa. José Antonio Nieto ha reconocido que no hubo cargas sino "empleo de la fuerza". No le consta que ningún agente tuviera que pedir la baja por la supuesta violencia y no ha sabido qué responder cuando le han preguntado por la diferencia entre los detenidos ese día (10) y los policías imputados por su actuación (33, de momento).

El momento

El abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, durante su duro interrogatorio a Nieto.

El tensiómetro

Las sesiones empiezan a ser más técnicas y menos políticas. La primera línea de altos cargos ya ha pasado por el Tribunal y este lunes ha llegado el turno de secretarios de Estado y miembros de la Mesa del Parlament.

Si hubiera sido portada hubiéramos titulado...

José Antonio Nieto, durante su declaración

¿Y mañana qué?

Siguen las declaraciones de los testigos. Empezará a las 9.30 h el ex Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. También declarará la exportavoz del Govern Neus Munté y, si el tiempo lo permite, el Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.