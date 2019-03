Frank Blanco es uno de los rostros televisivos que este lunes ha querido despedirse de Martí Galindo. Al presentador de Zapeando (laSexta) la noticia de su muerte le ha pillado por sorpresa y así lo ha contado en Instagram, donde ha compartido una foto de su pasado común en Crónicas Marcianas (Telecinco).

"Me despierto hoy con un mensaje de Carlos Latre con esta foto, y diciéndome que Martí Galindo nos ha dejado. Todos los recuerdos que tengo de Galindo son entrañables y divertidos, son recuerdos de mis inicios en televisión junto a Latre en Crónicas Marcianas, recuerdos impregnados de nostalgia, cariño y mucho aprendizaje. Y algunas de las lecciones que aprendimos entonces se las debemos a Galindo, inolvidable e irrepetible. DEP", dice el texto que acompaña la foto en la que posa junto a Galindo y un Latre caracterizado.

El conductor de laSexta tenía 24 años cuando se puso a las órdenes de Xavier Sardá. En el late night de Telecinco, donde estuvo solo una temporada (1999-2000), el joven Blanco hacía de doble del catalán.

"La primera persona que me contrató en televisión fue Xavier. Demostró que tiene más sentido del humor que nadie, porque me llevó para que le parodiara. Estuve toda una temporada. Me divertía mucho. Además, iba allí como una esponja, porque para mí Xavier era un referente en la radio. Tuve la suerte de trabajar en Crónicas..., siendo fan del programa. Me pagaban, pero iba a pasármelo bien y a aprender", contó en una entrevista con El Periódico de Catalunya en en 2014.

Frank Blanco imita a Xavier Sardá en Zapeando