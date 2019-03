Muere el actor Luke Perry ('Sensación de vivir') a los 52 años

Luke Perry ha fallecido este lunes a los 52 años, según informa Variety. El actor que dio vida a Dylan en Sensación de vivir sufrió el pasado miércoles 27 de febrero un derrame cerebral por el que permanecía hospitalizado. El estadounidense ha muerto de un ataque al corazón.

Su representante ha emitido un comunicado en el que explica que Perry "estaba rodeado de sus hijos Jack y Sophie, su novia Wendy Madison Bauer, su exmujer Minnie Sharp, su madre Ann Bennett, su padrastro Steve Bennett, su hermano Tom Perry, su hermana Amy Coder y otros familiares cercanos y amigos".

La familia ha agradecido el apoyo y las oraciones y ha pedido que se respete la privacidad en este doloroso momento. Por ahora, no darán más declaraciones.

