"Se nos fue...": la despedida de Carlos Latre que emociona en Twitter tras conocerse la muerte del Señor Galindo

El humorista Carlos Latre ha publicado una emocionada despedida en Twitter, tras conocerse la muerte de Martí Galindo, mítico colaborador del programa Crónicas Marcianas de Telecinco, que se popularizó en los años 90.

"Siempre me trató con respeto y con cariño", ha afirmado Latre, quien se hizo muy popular, precisamente, por sus imitaciones en Crónicas Marcianas, dando vida a diversos personajes como La Pitonisa Lola, Torrente, Juan Carlos I o Cayetana de Alba.

"Compartimos buenos momentos de TV!!! Q suene la mejor música clásica(q adoraba...) para decirle adiós con la mejor de las sonrisas... :)", ha afirmado Latre.

El tuit de Latre ha necesitado apenas unas pocas horas para generar centenares de comentarios:

El anuncio del fallecimiento de Galindo lo ha hecho en la noche de este domingo Paz Padilla, a través de su cuenta de Instagram: "Estoy muy triste!! Era una de las personas más grandes que he conocido, muy buen compañero, cariñoso,una persona como pocas hay,hizo mi trabajo muy fácil, no te olvidaré, no te olvidaremos #cronicasmarcianas, todos te queríamos".