Diario del juicio del 'procés', día 11: la "técnica del Fairy" y la declaración de Pérez de los Cobos

"A ver si va a haber cuatro individuos votando en una caja de zapatos y vamos a tener que impedirlo".

La pronunció (presuntamente) el Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, según ha afirmado Diego Pérez de los Cobos, el coordinador del operativo policial del 1-O.

La declaración de Pérez de los Cobos.

La expectación era alta ante la declaración del responsable del operativo policial del 1-O. La actitud de Trapero y de los Mossos, la ruptura del mecanismo de coordinación con la policía catalana, el diseño del operativo, la orden de retirada de los policías durante la tarde del 1-O... Había muchos asuntos a abordar con Pérez de los Cobos. Como era de esperar, el Coronel de la Guardia Civil ha dado un espaldarazo a las acusaciones con su relato. La declaración del mando policial, que ha aguantado bien las preguntas del abogado de Joaquim Forn, ha sido interrumpida a las 20.30 h y continuará mañana con el resto de abogados de la defensa.

Pérez de los Cobos ha sido muy duro con los Mossos, a los que ha acusado incluso de impedir "activamente" la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en algunos lugares. Ha asegurado que la policía catalana diseñó un operativo "que era una estafa" y ha negado que se ordenara dejar de actuar durante la tarde del 1-O. El coordinador del dispositivo también ha asegurado que hubo violencia "organizada" con "encapuchados" contra unos agentes que, según él, actuaron con un "uso exquisito de la proporcionalidad".

La "trampa del Fairy".

El ex Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha provocado una avalancha de memes en la red con su relato de "la trampa del fairy". Según su relato, consiste en verter jabón en el suelo para hacer resbalar a los agentes y así "patearles la cabeza".

El show de Millo.

El ex delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha llegado al Tribunal Supremo con ganas de vengarse de un independentismo que le ha tenido en el punto de mira durante los últimos meses. En su afán por reforzar las tesis de rebelión de la Fiscalía, ha hilado un relato cargado de exageraciones, en ocasiones bochornoso, que se ha resquebrajado cuando le ha tocado responder a las preguntas de las defensas.

Millo ha arrancado sembrando dudas sobre la veracidad de los heridos del 1-O. A continuación ha hablado de "testimonios estremecedores" que le trasladaron los agentes que participaron en el dispositivo del 1-O. Le ha añadido dedos rotos, fracturas de piernas y chalecos antibalas rajados por objetos afilados. Horas después de que el ex Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, confirmara que ningún agente fue atendido en las ambulancias medicalizadas, Millo ha hablado de "artes marciales para golpear en la nuca" de los agentes y de la ya célebre "trampa del Fairy".

Cuando la defensa le ha preguntado cuál era su fuente para hacer esas afirmaciones, ha sido incapaz de precisar y se ha remitido a "informes orales" que le trasladaba "mucha gente".

La crítica del president de la Generalitat a Enric Millo (citando un artículo cuyo entrecomillado no es correcto) y la respuesta del ex delegado del Gobierno.

Hi ha mentides, hi ha falsedats i després hi ha aquestes declaracions del Sr. Millo. https://t.co/S8T8TNZ14A