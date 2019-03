Luke Perry tenía 24 años cuando se convirtió en Dylan McKay en Sensación de Vivir. Era el año 1990 y fue en ese momento cuando le llegó la fama. Dos años después el actor de la serie de Telecinco, fallecido este lunes 4 de marzo, concedió una entrevista en el programa First Person (Primera Persona) de Maria Shriver, en la NBC, en la que se abrió sobre sus planes de futuro y, de algún modo, habló también sobre la muerte.

Ese fragmento, de solo 20 segundos, está siendo ahora rescatado por fans de Perry, como sus compañeros de profesión Alyssa Milano y Mark Hamill, a los que su fallecimiento del actor les ha dejado con el corazón roto 💔.

"Quiero hacer algo con mi vida. Cuando termine mi tiempo aquí, no quiero mirar atrás y ver que no hice nada. Y con eso quiero decir que no quiero no haber tenido ningún efecto en nada. Veo a muchas personas que dejan que su vida les pase a ellos. Yo quiero pasarle a mi vida. No quiero que mi vida me pase a mí", declaró el intérprete.

En la entrevista, el actor también declaró que no quería retirarse pronto. "Me gustaría seguir trabajando con 30, 40 y 50 años y durante el todo el tiempo que quiera", dijo el intérprete que con 52 años seguía en activo. Era Fred Andrews en la serie Riverdale (CBS).