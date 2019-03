Laura Escanes y Risto Mejide van a ser padres. Tuvieron que anunciarlo cuando todavía no habían cumplido la semana 12 de embarazo para evitar responder a un medio que se había enterado de la noticia y que pudiesen publicar declaraciones "en exclusiva" de alguno de los dos.

Ahora que la noticia está en boca de todos, Escanes, de 22 años, ya no corta al hablar de su nuevo estado y de la ilusión que le hace ver cómo crece su barriga día a día.

Lo ha hecho en los stories de Instagram, donde se ha levantado la camiseta para mostrar la evolución de ésta. "Aún no se ve nada jejeje pero me miro la barriga cada día a ver si empieza a crecer. Lo que sí que noto es que cuando como se me hincha mucho más que antes", escribe la mujer de Risto Mejide.

Laura Escanes en Stories

Para Escanes, éste será su primer hijo. Risto ya es padre de un niño, fruto de su relación con la presentadora catalana Ruth Jiménez. Julio nació en 2010 y tiene ahora 9 años.