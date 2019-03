Laura Escanes ha revelado la verdadera razón por la que este lunes Risto Mejide y ella anunciaron que estaban esperando su primer hijo. Escanes ha aprovechado nuevamente su cuenta de Instagram para contar los motivos.

La pareja se vio obligada a hacerlo. "El domingo estábamos volviendo de la montaña y empecé a recibir llamadas de números desconocidos y un WhatsApp de una periodista diciendo que le había llegado la noticia", ha relatado la influencer en sus stories. Escanes decidió no contestar al mensaje.

❤️ ¡SÍ! VAMOS A SER PAPÁS ❤️Queríamos esperarnos un poco más porque aún es pronto... pero estamos muy felices y no queremos dejar de agradecer todos los mensajes de felicitación que estamos recibiendo. GRACIAS ❤️🙏🏼 Poquito a poquito y listos para disfrutar de esta nueva etapa #toelrrato 414.7k Likes, 16.9k Comments - Laura Escanes (@lauraescanes) on Instagram: "❤️ ¡SÍ! VAMOS A SER PAPÁS ❤️Queríamos esperarnos un poco más porque aún es pronto... pero estamos..."

La razón por la que no lo hizo fue porque "si dices algo lo pintan de que has hablado en exclusiva y si no dices nada igualmente lo publican. Sabíamos que se podía filtrar y el domingo se expandió por los portales digitales. El lunes mucha gente ya lo sabía", ha aclarado.

Escanes y Mejide lo iban diciendo poco a poco a sus amigos, aprovechando cuando quedaban con ellos para cenar. "Queríamos esperar por precaución hasta la semana 12", ha revelado, aunque finalmente no pudieron hacerlo: "Me siento más aliviada y tranquila y estoy superfeliz". De momento, Laura Escanes no tiene antojos, aunque no rechaza ni una sola aceituna.