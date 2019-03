Sophie Perry, la hija de Luke Perry de 18 años: "Nunca te dicen cómo manejar esta situación"

La noticia de la muerte de Luke Perry, protagonista de Sensación de Vivir y Riverdale, ha sido un duro golpe para todo el mundo, especialmente para su entorno más cercano. Sus compañeros de la serie de los 90, entre ellos Shannen Doherty, fueron los primeros en exponer su tristeza y ahora la que lo ha hecho ha sido su hija pequeña Sophie, de 18 años.

La joven ha utilizado su cuenta de Instagram para expresar sus sentimientos y contar cómo está afrontando estos últimos días, desde que el miércoles 27 de febrero su padre sufriese un derrame cerebral.

"Me han pasado un montón de cosas durante la última semana", dice la joven, que publica una foto junto a su padre. Y añade: "Todo está pasando muy rápido".

"Regresé de Malawi justo a tiempo para estar aquí con mi familia. Y durante las últimas 24 horas he recibido una cantidad abrumadora de mensajes de cariño y apoyo. No puedo responder a cada uno de los cientos de mensajes hermosos y sinceros, pero los veo y os aprecio a todos por mandarnos ese positivismo a mí y a mi familia. No estoy segura de qué decir o qué hacer en esta situación, es algo para lo que nunca se te educa o se te dice cómo manejarlo, especialmente cuando todo ocurre públicamente. Así que tened paciencia y sabed que estoy agradecida por todo vuestro amor. Simplemente, lo agradezco en silencio".

Sophie es la pequeña de los dos hijos de Perry. El actor de 52 años era padre también de un chico, Jack, al que se le conoce como Jungleboy en los circuitos de lucha libre. Tiene 21 años y lleva desde 2015 practicando esta actividad. Al contrario que su hermana, no le ha dedicado ningún mensaje a su padre en redes sociales.

Luke Perry junto a sus hijos, Sophie y Jack, en 2004.