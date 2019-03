Italia legaliza disparar contra un ladrón en defensa propia

Por 373 votos a favor, 104 en contra y dos abstenciones, la Cámara Baja de Italia ha dado luz verde a un proyecto de ley que amplía el derecho a la defensa que ya existía en el país y que consideraba lícito el uso de un arma de fuego para defenderse de un intruso, siempre que existieran evidencias de las intenciones del presunto ladrón. Con la modificación impulsada por la Liga ultraredechista Norte de Matteo Salvini, la defensa será considerada "siempre legítima" y los ciudadanos podrán actuar ante la simple percepción de una amenaza.

Salvini llevó esta propuesta en su campaña electoral y ya trató de aprobarla en la pasada legislatura, cuando aún no estaba en el poder gracias a la coalición con los populistas del Movimiento Cinco Estrellas. La norma se llama Ley de Legítima Defensa y ahora deberá ser votado en el Senado a finales marzo, pero no se esperan problemas, porque los dos socios de Gobierno tienen mayoría.

Lo que se hace en el nuevo texto es modificar el artículo 52 del Código Penal, que ahora establece que será suficiente con que un ladrón amenace con usar un arma, aunque no la muestre, para que un ciudadano pueda justificar el uso de la legítima defensa. Esto es, puede que el atacante no esté armado, realmente, pero dará igual. Asimismo, no podrán ser procesados quienes se hayan defendido en "un estado de grave agitación, fruto de la situación peligrosa".

Otro de los cambios es que se incrementarán las penas de cárcel hasta los seis años para quienes entren a robar en una propiedad privada. Sólo podrá salir de la cárcel tras cumplir la pena y después de que la persona que haya cometido el delito indemnice a la víctima por los daños causados.

La modificación cuenta con un amplio apoyo por parte de Silvio Berlusconi y su Forza Italia y de los Hermanos de Italia, que han mostrado su apoyo e incluso pretendían endurecer la ley.

El aplauso de Vox

La medida tomada en Italia ya ha cosechado el aplauso de la ultraderecha española. El líder de Vox, Santiago Abascal, no ha dudado en apoyar una norma parecida para nuestro país. Asegura que es "un acierto político" y que es de "puro sentido común reconocer el derecho a defender" el hogar.

"La dictadura progre que pretende que la gente se deje robar, violar y matar dentro de sus propias casas se derrumba", ha señalado en un tuit.

