Junqueras encabezará la lista de ERC en las elecciones generales

Golpe de efecto. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, encabezará la candidatura de ERC en las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 28 de abril. Lo ha anunciado Marta Vilalta, portavoz de la formación independentista, este jueves en una rueda de prensa celebrada en la sede del partido.

"Queremos combatir la represión y batirla. Por eso desde ERC hemos decidido que cada vez que haya elecciones y mientras siga esta situación, presentaremos como candidato a Oriol Junqueras", ha afirmado Vilalta.

"Volem combatre la repressió i batre-la. Per això des d'@Esquerra_ERC hem decidit que cada vegada que hi hagi eleccions i mentre segueixi aquesta situació, presentarem com a candidat el president l'Oriol @junqueras", explica @martavilaltat pic.twitter.com/pHt95wl8Pt