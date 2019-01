Ahora Repúblicas: el nombre de la coalición de ERC, EH Bildu y BNG para las elecciones europeas

ERC, EH Bildu y BNG se presentarán juntos bajo el nombre Ahora Repúblicas a las elecciones europeas, que se celebran el 26 de mayo. Los tres partidos independentistas de izquierdas han presentado la coalición este viernes en un acto en Santiago de Compostela.

La lista estará liderada por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners, acusado de haber cometer supuestamente los delitos de rebelión y sedición con la celebración del referéndum de independencia de Cataluña.

Ante la imposibilidad de que asistiera Junqueras, el acto ha estado protagonizado por el escritor Suso de Toro, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, y los principales candidatos de las formaciones: Ana Miranda (BNG), Josu Juaristi (EH Bildu) y Diana Riba (número dos de ERC).

Riba ha asegurado que esta coalición defiende "la libertad ante la regresión democrática de España" y ha recordado a los líderes independentistas encarcelados. "Oriol Junqueras y mi marido, Raül Romeva, que han renunciado a hacer política porque hace más de un año que están en prisión".

Avui hem presentat la candidatura conjunta a les eleccions europees #AraRepubliques. Faltava l'Oriol @junqueras, i hem recordat que fer un referèndum no és un delicte, manifestar-se no és un alçament, protestar no és un tumult, i opinar no és il·legal! pic.twitter.com/I10fIHcFEL